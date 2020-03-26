|
Определены победители социально-экономического развития среди сельсоветов
26.03.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Рассмотрев материалы по решению вопросов жизнеобеспечения населения за 2019 год, предоставленные сельскими Советами депутатов и сельскими исполнительными комитетами на ежегодный конкурс, президиум Каменецкого районного Совета депутатов и Каменецкий районный исполнительный комитет определили лучших из лучших.
За достигнутые высокие показатели в решении вопросов жизнеобеспечения населения и обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий сельсоветов в 2019 году
1 место присуждено Видомлянскому сельскому Совету депутатов (председатель – Марина Королюк, денежная премия в 25 базовых величин),
2 место – Беловежскому сельскому Совету депутатов (председатель – Жанна Хилютич, 20 БВ),
3место – Пелищенскому сельскому Совету депутатов (председатель – Светлана Голубкович, 16 БВ).
Победителями районного конкурса среди органов территориального общественного самоуправления признаны:
среди коллегиальных органов территориального общественного самоуправления − домовой комитет дома №1 по ул.Янки Купалы агрогородка Беловежский (председатель – Зиля Денищик, 10 БВ);
среди единоличных органов территориального общественного самоуправления − Раиса Дурович, староста поселка Приозерский (5 БВ).
Поздравляем!
На фото – агрогородок Беловежский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассмотрев материалы по решению вопросов жизнеобеспечения населения за 2019 год, предоставленные сельскими Советами депутатов и Сообщение Определены победители...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)