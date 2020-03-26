Определены победители социально-экономического развития среди сельсоветов

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Рассмотрев материалы по решению вопросов жизнеобеспечения населения за 2019 год, предоставленные сельскими Советами депутатов и сельскими исполнительными комитетами на ежегодный конкурс, президиум Каменецкого районного Совета депутатов и Каменецкий районный исполнительный комитет определили лучших из лучших.

За достигнутые высокие показатели в решении вопросов жизнеобеспечения населения и обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий сельсоветов в 2019 году

1 место присуждено Видомлянскому сельскому Совету депутатов (председатель – Марина Королюк, денежная премия в 25 базовых величин),

2 место – Беловежскому сельскому Совету депутатов (председатель – Жанна Хилютич, 20 БВ),

3место – Пелищенскому сельскому Совету депутатов (председатель – Светлана Голубкович, 16 БВ).

Победителями районного конкурса среди органов территориального общественного самоуправления признаны:

среди коллегиальных органов территориального общественного самоуправления − домовой комитет дома №1 по ул.Янки Купалы агрогородка Беловежский (председатель – Зиля Денищик, 10 БВ);

среди единоличных органов территориального общественного самоуправления − Раиса Дурович, староста поселка Приозерский (5 БВ).

Поздравляем!

На фото – агрогородок Беловежский.