«Безлимитище+»: МТС обновил легендарный тариф

Источник материала: ОНТ

МТС запустил тарифный план «Безлимитище+». Новое предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус – бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi .

Также в абонентскую плату нового тарифного плана включено 400 минут в месяц на звонки во все сети.

Кроме того, на «Безлимитище+» до конца лета пользователи могут делиться безлимитным интернетом с любыми устройствами в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки. При превышении этого объема стоимость составит 50 копеек в сутки.

При подключении на «Безлимитище+» абонентская плата в течение первых 90 дней составит 17,50 рубля*, далее – 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно по 30 апреля 2020 года.

Для перехода на «Безлимитище+» воспользуйтесь приложением « Мой МТС ».

Подробнее о тарифе смотрите на сайте .

*С условиями акции можно ознакомиться по ссылке .

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы.

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