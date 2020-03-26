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«Безлимитище+»: МТС обновил легендарный тариф
Источник материала: ОНТ
МТС запустил тарифный план «Безлимитище+». Новое предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус – бесплатный доступ к
Также в абонентскую плату нового тарифного плана включено 400 минут в месяц на звонки во все сети.
Кроме того, на «Безлимитище+» до конца лета пользователи могут делиться безлимитным интернетом с любыми устройствами в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки. При превышении этого объема стоимость составит 50 копеек в сутки.
При подключении на «Безлимитище+» абонентская плата в течение первых 90 дней составит 17,50 рубля*, далее – 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно по 30 апреля 2020 года.
Для перехода на «Безлимитище+» воспользуйтесь приложением «
Подробнее о тарифе смотрите на
*С условиями акции можно ознакомиться по
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы.
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МТС запустил тарифный план «Безлимитище+». Новое предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус – бесплатный доступ...
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