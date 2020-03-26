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На остановке в Бобруйске ребёнок оступился и упал под колёса автобуса

26.03.2020 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 марта примерно в четыре часа дня в Бобруйске автобус наехал на девочку. 

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 62-летний местный житель за рулём автобуса «МАЗ-105» подъезжал к остановочному пункту «Центральная больница БШК». В этот момент находившаяся на остановке 6-летняя девочка оступилась и упала на проезжую часть. 

В результате наезда ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение. 

На прошлой неделе в Гродно Peugeot сбил школьницу. 

Девочка выбежала на дорогу – здесь подробности

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 25 марта примерно в четыре часа дня в Бобруйске автобус наехал на девочку.  Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 62-летний местный...
 
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