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На остановке в Бобруйске ребёнок оступился и упал под колёса автобуса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 марта примерно в четыре часа дня в Бобруйске автобус наехал на девочку.
Как
В результате наезда ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение.
На прошлой неделе в Гродно Peugeot сбил школьницу.
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Новости Беларуси. 25 марта примерно в четыре часа дня в Бобруйске автобус наехал на девочку. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 62-летний местный...
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