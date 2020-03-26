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Продвинутые камеры и никакой Google. Huawei P40 представлены официально

26.03.2020 16:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Huawei представила новые топовые смартфоны серии P40. В линейку вошли три устройства — P40, P40 Pro и P40 Pro+. Вся тройка не получила поддержку сервисов Google и предлагает загружать приложения из фирменного магазина AppGallery.

P40

Аппарат получил экран на 6,1 дюйма с OLED-матрицей и разрешением Full HD+. Процессор — Kirin 990 5G, оперативной и постоянной памяти соответственно 8 ГБ и 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 3200 мАч. Ожидаемо, поддерживается ускоренная зарядка. В активе также технология защиты от воды и пыли по стандарту IP53.


Huawei P40 оснащается основной камерой на три модуля. Первая — на 50 Мп, вторая, ультра-широкоугольная — на 16 Мп, третья, телефото — на 8 Мп (3-кратный оптический зум). Фронтальный фотомодуль — на 32 Мп.


P40 Pro

Более продвинутая модель с экраном уже на 5,68 дюймов. Характеристики схожие — процессор Kirin 990 5G в паре с 8 ГБ оперативной памяти.


Правда, постоянного хранилища уже 256 ГБ. А еще дисплей может работать на увеличенной частоте в 90 Гц. Аккумулятор — на 4200 мАч, есть быстрая проводная, беспроводная и реверсивная зарядки. От eSIM также не отказались, степень защиты от воды и пыли — IP68.

Основная камера такая: 50 Мп + 40 Мп («ширик») + 12 Мп (телефото, 5-кратный оптический зум) + ToF-сенсор глубины. Фронтальный фотомодуль аналогичный, на 32 Мп. Впрочем, смартфон оснащается ИК-излучателем, который ускоряет разблокировку по лицу.


P40 Pro+

Этот смартфон отличается от Pro-модели улучшенным «железом». Устройство получило 12 ГБ оперативной памяти, поддержку еще более быстрой проводной зарядки, дисплей с аналогичной диагональю, но с разверткой в 120 Гц, а также улучшенную основную камеру. Она включает уже пять фотомодулей и способная снимать с 3-кратным и 10-кратным оптическим приближением.

(новость дополняется)

Ниже — цены других смартфонов Huawei:

 
Теги: Новости
 
 
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Компания Huawei представила новые топовые смартфоны серии P40.
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
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