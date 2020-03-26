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Обыск в редакции "Ежедневника" - забрали папки с документами

26.03.2020 16:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДФР провел обыск в редакции "Ежедневника". Забрали документы




Сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в редакции "Ежедневника". После обыска забрали некосколько папок с документами, передает baj.by

Брат Сергея Сацука Александр рассказал, что целый день с ним работали сотрудники ДФР. Они и привезли Александра, чтобы открыть офис.

Во время обыска рядом с офисом находилось много представителей различных медиа: журналисты следят за событиями, происходящими с коллегой.

По информации Александра Сацука, Сергея сегодня из изолятора на Окрестина отвезли в Департамент финансовых расследований, поэтому у родственников не приняли передачу.

Сергей Сацук, редактор онлайн-издания "Ежедневник", был задержан 25 марта сотрудниками Департамента финансовых расследований. 

Журналист будет находиться под стражей как минимум трое суток.
 
 
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ДФР провел обыск в редакции "Ежедневника". Забрали документы
 
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Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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