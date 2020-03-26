











baj.by Сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в редакции "Ежедневника". После обыска забрали некосколько папок с документами, передает





Брат Сергея Сацука Александр рассказал, что целый день с ним работали сотрудники ДФР. Они и привезли Александра, чтобы открыть офис.





Во время обыска рядом с офисом находилось много представителей различных медиа: журналисты следят за событиями, происходящими с коллегой.





По информации Александра Сацука, Сергея сегодня из изолятора на Окрестина отвезли в Департамент финансовых расследований, поэтому у родственников не приняли передачу.





Сергей Сацук, редактор онлайн-издания "Ежедневник", был задержан 25 марта сотрудниками Департамента финансовых расследований.





Журналист будет находиться под стражей как минимум трое суток.







