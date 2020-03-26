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Несвижские спасатели продолжают мониторинги пожарной безопасности в организациях и на предприятиях района

26.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижские спасатели продолжают мониторинги пожарной безопасности в организациях и на предприятиях района

Несвижские спасатели продолжают мониторинги пожарной безопасности в организациях и на предприятиях района.

Особое внимание инженерно-инспекторский состав уделяет наличию и исправности первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, состояние теплогенерирующих устройств и агрегатов, знанию обслуживающего персонала алгоритмов действий в случае возникновения пожара, а также на наличие и качество ведения всей необходимой документации. Проведя анализ предыдущих проверок, спасатели отмечают, что руководители субъектов, на которых ранее были выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности, максимально устраняют ранее выявленные недостатки.

Параллельно с проверками проходят и выступления в трудовых коллективах, на которых работники Несвижского РОЧС доводят до присутствующих сведения о пожарах, произошедших с начала текущего года на территории Несвижского района, Минской области и на территории Республики Беларусь, обращают внимание должностных лиц на необходимость изучения норм и правил пожарной безопасности, качественному обучению подчиненных работников алгоритму действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правилам использования первичных средств пожаротушения, соблюдению противопожарного режима на объектах субъектов хозяйствования. Спасатели также разъяснили работникам предприятий ключевые аспекты безопасности в жилищном фонде, основные правила при разведении костров, сжигании мусора и использования приспособлений для приготовления пищи:

– Для того, чтобы отдых на природе оставил лишь хорошие впечатления – тщательно продумайте все меры безопасности и обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми. Мангал или гриль устанавливайте на расстоянии как минимум 4 метров от дома, а при розжиге ни в коем случае не используйте горючие жидкости. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки и стеклянные бутылки, ведь при попадании прямых солнечных лучей они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и могут поджечь сухую растительность. Не проходите мимо горящей травы! Помните, что за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков на полях, а также непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках предусмотрена административная ответственность. Если вы стали свидетелем пожара – немедленно сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по телефонам 101 либо 112.


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Несвижские спасатели продолжают мониторинги пожарной безопасности в организациях и на предприятиях района. Особое внимание инженерно-инспекторский состав...
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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