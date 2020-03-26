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Проснулся и откопал себя из снега – смотрите, как гризли выходит из спячки (ВИДЕО)

26.03.2020 16:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фотограф восемь лет охотилась за моментом, когда медведь выйдет из спячки.  

Это произошло в одном из канадских зоопарков. Женщина восемь лет мечтала сфотографировать этот момент, но все время аппаратура выходила из строя. В этот раз фотограф запечатлела, как сонный гризли буквально откапывает себя из снега. И в момент удачи закричала ему «Привет!» и расплакалась.    

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Фотограф восемь лет охотилась за моментом, когда медведь выйдет из спячки.   Это произошло в одном из канадских зоопарков. Женщина восемь лет мечтала...
 
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Единство
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