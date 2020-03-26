Проснулся и откопал себя из снега – смотрите, как гризли выходит из спячки (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Фотограф восемь лет охотилась за моментом, когда медведь выйдет из спячки.

Это произошло в одном из канадских зоопарков. Женщина восемь лет мечтала сфотографировать этот момент, но все время аппаратура выходила из строя. В этот раз фотограф запечатлела, как сонный гризли буквально откапывает себя из снега. И в момент удачи закричала ему «Привет!» и расплакалась.

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