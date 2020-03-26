Несмотря на солидный возраст, груз прожитых годов и то, что наступило время заслуженного отдыха, не иссякает общественная активность многих пожилых людей. Есть потребность поделиться жизненным и профессиональным опытом, помочь младшим поколениям в определении нравственных ценностей, продолжении лучших традиций, сохранении исторического наследия. И это особенно ярко видно на примере каждодневной работы Смолевичской районной ветеранской организации и ее Совета.

На счету районного Совета ветеранов немало интересных инициатив и полезных дел, в реализации которых широко используется многогранное сотрудничество с другими общественными организациями, органами управления, трудовыми коллективами. Работа подготовки к проведению мероприятий к 75-летнему юбилею Великой Победы в настоящее время является магистральной в деятельности Совета и первичных организаций ветеранов. Недавно эта тема предметно обсуждалась на заседании идеологического актива района под руководством заместителя председателя Смолевического райисполкома Игоря Ильича Кузнецова. В заседании приняли участие члены президиума Совета ветеранов. Председатель Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина познакомила с планом работы организации в этом направлении и ходом выполнения намеченных задач.

В данном направлении ко Дню защитников Отечества прошли мероприятия по чествованию ветеранов войны, воинов-интернационалистов, посещение вдов погибших воинов, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, вручение им подарков от Совета. Проведена акция чествования долгожителей “Серебряный звон моих годов”. Ветеранские организации подготовили материалы для участия в областном конкурсе “Их подвиг жив в воспоминаниях”. В ходе подготовки материалов конкурса члены Совета ветеранов вместе с сотрудниками районной газеты с подарками и благодарностью посетили заслуженного воина, ветерана войны Петра Вардомацкого. В День Конституции Республики Беларусь представители ветеранской организации участвовали во вручении паспортов юным гражданам республики, в приеме ребят в пионеры и в члены БРСМ.

В марте-апреле в районе проводится патриотическая акция “Во славу общей Победы!”, в которой вместе с другими общественными организациями и районными службами участие принимают и ветераны. Участники акции уже посетили ряд воинских захоронений, памятников и обелисков, чтобы взять горсть священной земли и передать в крипту Храма-Памятника Всех Святых в Минске как высшую дань уважения и памяти всем, кто отдал жизнь за независимость белорусского края в годы минувшей войны.

В предъюбилейном плане работы ветеранской организации – многие мероприятия и акции, которые уже стали традиционными и пользуются популярностью у пожилых жителей Смолевиччины. Это – фестиваль патриотической песни, встреча за круглым столом с молодежью, уроки мужества в учебных заведениях, встречи в библиотеках и другие.

Советом ветеранов уделяется внимание не только патриотическому направлению. Проходит подписная кампания на периодические издания – Совет помогает организовать работу, чтобы газеты, как связь с внешним миром, приходили в дома как можно большего числа пожилых людей. Кстати, районный Совет ветеранов – одна из немногих организаций в районе, которая через районную газеты поздравляет пожилых людей с их юбилейными датами и праздниками. А человеку приятно: ведь о нем не забыли.

В Совет каждый день обращаются пенсионеры, чаще всего одинокие и одинокопроживающие, с различными просьбами и предложениями. Иногда поступают скорбные звонки: уходят люди, так устроена жизнь. Вот и на днях, купив траурный венок, делегация от Совета направилась проводить в последний путь одну из немногих уже участниц Великой Отечественной войны, бывшую подпольщицу и партизанку бригады “Разгром” Татьяну Викентьевну Стануль, чтобы с ее близкими разделить боль утраты. Нелегкая это участь. Но для Совета ветеранов – это и долг, и просто человеческое участие, когда приходит беда.

У кого-то из пожилых, одиноких сложилась трудная жизненная ситуация. У кого-то не достает средств на приобретение лекарства. Кто-то попал на больничную койку, а проведать-поддержать некому. В таких и подобных случаях Совет ветеранов старается протянуть руку помощи.

В последнее время, к сожалению, напасть с опасным вирусом, пришедшая и в нашу республику, вынудила внести определенные коррективы в намеченные планы. На первое место встали вопросы защиты пожилого населения от возможного заболевания. В районном Совете ветеранов каждый день готовы принять сообщения от жителей старшего поколения, которые нуждаются в той или иной помощи или консультации, чтобы привлечь к этому внимание соответствующих служб.

Деятельность общественной ветеранской организации – это не только подготовка и участие в проведении массовых, масштабных мероприятий. Это повседневная, кропотливая работа, главная цель которой – забота о нуждах пожилых людей, внимание к их жизненным проблемам. И посильная помощь.

Э.ПОТАПЧИК.