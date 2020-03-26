Несмотря на солидный возраст,  груз прожитых годов и то, что  наступило время заслуженного отдыха, не иссякает  общественная активность многих пожилых людей.  Есть потребность поделиться жизненным и профессиональным опытом, помочь младшим поколениям в определении нравственных ценностей,  продолжении лучших традиций, сохранении  исторического наследия. И это  особенно ярко видно на примере каждодневной  работы Смолевичской районной ветеранской организации и ее Совета.

 На счету  районного Совета  ветеранов немало интересных инициатив и полезных дел, в реализации которых широко используется многогранное сотрудничество с другими общественными организациями, органами управления, трудовыми коллективами.  Работа подготовки к проведению  мероприятий к  75-летнему юбилею Великой Победы в настоящее время является магистральной в деятельности Совета  и первичных организаций ветеранов. Недавно эта тема   предметно обсуждалась на заседании идеологического актива района под руководством заместителя председателя Смолевического райисполкома Игоря Ильича Кузнецова.  В заседании приняли участие члены президиума Совета ветеранов. Председатель Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина познакомила с планом работы организации в этом направлении и ходом выполнения намеченных задач.

 В данном направлении  ко Дню защитников Отечества прошли мероприятия по чествованию ветеранов войны, воинов-интернационалистов, посещение вдов погибших воинов, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, вручение им подарков от Совета.  Проведена акция чествования долгожителей “Серебряный звон моих годов”.  Ветеранские организации подготовили материалы для участия в областном конкурсе “Их подвиг жив в воспоминаниях”.   В ходе подготовки материалов конкурса члены Совета ветеранов вместе с сотрудниками районной газеты с подарками и  благодарностью посетили  заслуженного воина, ветерана войны Петра Вардомацкого.  В День Конституции Республики Беларусь  представители ветеранской организации участвовали во вручении паспортов юным гражданам республики, в приеме  ребят в пионеры и в члены БРСМ.

В марте-апреле в районе проводится  патриотическая акция “Во славу общей Победы!”, в которой вместе с  другими общественными организациями и районными службами участие принимают и ветераны. Участники акции  уже посетили ряд воинских захоронений, памятников и обелисков, чтобы взять горсть священной земли  и передать в крипту Храма-Памятника Всех Святых в Минске как высшую дань уважения  и памяти всем, кто отдал жизнь за независимость  белорусского края в годы минувшей войны.

В предъюбилейном плане работы ветеранской организации – многие мероприятия и акции, которые уже стали традиционными и пользуются  популярностью у пожилых жителей Смолевиччины. Это – фестиваль патриотической песни, встреча за круглым столом с молодежью, уроки мужества в учебных заведениях, встречи в библиотеках  и другие.

Советом ветеранов уделяется внимание не только патриотическому направлению. Проходит подписная кампания на  периодические издания – Совет  помогает организовать работу, чтобы газеты, как связь с внешним миром,  приходили в дома как можно большего числа пожилых людей.   Кстати, районный Совет ветеранов – одна из немногих организаций в районе, которая через районную газеты поздравляет  пожилых людей с их юбилейными датами и праздниками. А человеку приятно: ведь о нем не забыли.

В Совет каждый день обращаются  пенсионеры, чаще всего одинокие и одинокопроживающие, с различными просьбами и предложениями. Иногда поступают скорбные звонки: уходят люди, так устроена жизнь. Вот и на днях, купив траурный венок,  делегация от Совета направилась проводить в последний путь одну из немногих уже участниц Великой Отечественной войны, бывшую подпольщицу и партизанку бригады “Разгром”  Татьяну Викентьевну  Стануль, чтобы с ее близкими разделить боль утраты. Нелегкая это участь. Но для Совета ветеранов – это и долг, и просто человеческое участие, когда приходит беда.

У кого-то из пожилых, одиноких сложилась трудная жизненная ситуация. У кого-то не достает средств на приобретение лекарства. Кто-то попал на больничную койку, а проведать-поддержать некому. В таких и подобных случаях Совет ветеранов старается протянуть руку помощи.

 В последнее время, к сожалению,  напасть с опасным вирусом, пришедшая и в нашу республику, вынудила внести определенные коррективы в  намеченные планы. На первое место встали вопросы защиты пожилого населения от возможного заболевания. В районном Совете ветеранов каждый день готовы принять сообщения от жителей старшего поколения, которые нуждаются в той или иной помощи или консультации, чтобы привлечь к этому внимание соответствующих служб.

Деятельность общественной ветеранской организации – это не только  подготовка и участие  в  проведении массовых, масштабных мероприятий. Это повседневная, кропотливая работа, главная цель которой – забота о нуждах пожилых людей, внимание к их жизненным  проблемам. И посильная помощь.

Э.ПОТАПЧИК.