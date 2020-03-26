ФК «Смолевичи» в первом туре высшей лиги ЧБ по футболу в гостях сыграл вничью с чемпионом страны и обладателем суперкубка брестским «Динамо».

Напомним, что красно-синие в 2019 году заняли второе место в первой лиге и заслужили право играть в элитном дивизионе.

С первых минут первого тайма хозяева побежали атаковать. Но голов забито не было, а вот второй тайм начался для брестчан напряженно. На 55-й минуте отличился Владислав Мухамедов, который пробил голкипера «Динамо».

Хозяева сразу побежали на штурм и на 69-й минуте сравняли счет.

На первой добавленной минуте Брест разогнал классную атаку, а на седьмой добавленной минуте голкипер ФК «Смолевичи» Александр Фильцов в блестящем броске парировал удар головой с семи метров. И в итоге наша дружина привезли из Бреста свое первое в этом сезоне очко.

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич на пресс-конференции по итогам игры отметил, что матч мог быть более результативным:

– Рады проведенному матчу с Брестом, рады заработанному баллу. К тому же сохранили наши традиции, в высшей лиге мы пока «Динамо» не проигрывали, поэтому приятно. Что касается самой игры, не справились мы с давлением, когда появился второй нападающий. Группа атаки у Бреста очень серьезная, это очевидно. Если говорить объективно, счет мог быть и крупнее. Обе команды могли забить еще. Отметил бы волнение ребят, ведь играли с чемпионом. Тем более, что 70-80% моей команды — это молодые ребята. Многие дебютировали в высшей лиге, семь человек из первой лиги! Взяли очко, двигаемся дальше.

Лидия СУДНИКОВИЧ.