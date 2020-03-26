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В Калинковичах инспекторы ГАИ помогли потерявшейся девочке вернуться домой

26.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Калинковичах инспекторы ГАИ помогли потерявшейся девочке вернуться домой, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В Калинковичах инспекторы ГАИ помогли потерявшейся девочке вернуться домой

Вечером 20 марта на улице райцентра инспекторы ГАИ заметили девочку примерно трех лет. Она шла по тротуару вблизи проезжей части без сопровождения взрослых. Правоохранители развернули служебный автомобиль и направились к ребенку. К этому времени возле малышки, которая едва не упала на проезжую часть, остановилась женщина-автомобилист.

Вместе пытались узнать, откуда шла девочка. «В силу возраста она не смогла рассказать, почему одна и где живет. Тогда инспекторы приняли решение проехать в ту сторону, откуда шел ребенок. Предположили, что девочка может жить в новом микрорайоне, и не ошиблись», — рассказали в УГАИ. Возле новостроев суетился встревоженный мужчина — папа девочки. Как оказалось, он привел дочь из детского сада и, пока занимался домашними делами, не заметил, как она вышла из квартиры. Такое, по его словам, случилось впервые.

Областная Госавтоинспекция выражает благодарность женщине-водителю, которая не проехала мимо ребенка. Инспекторы в очередной раз рекомендуют родителям уделять пристальное внимание детям, особенно во время приближающихся каникул.

Белта

 
 
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В Калинковичах инспекторы ГАИ помогли потерявшейся девочке вернуться домой, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского...
 
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Вороновская газета
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Lida.Info
Единство
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