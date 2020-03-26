Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

МАЗ сбил высадившегося пассажира в Минске. Об этом сообщает у правление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.







59-летний водитель грузового автомобиля МАЗ ехал по улице Долгобродской со стороны улицы Кошевого в направлении улицы Уральской.

После этого водитель повернул направо, высадил пассажира возле проходной «Минского завода шестерен» и поехал дальше. Однако пассажир грузового автомобиля стал переходить МАЗ спереди и оказался под его колёсами.

В итоге мужчина 1972 года рождения скончался от полученных травм на месте ДТП.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, СК и ГКСЭ. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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