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МАЗ сбил высадившегося пассажира в Минске

26.03.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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МАЗ сбил высадившегося пассажира в Минске. Об этом сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



59-летний водитель грузового автомобиля МАЗ ехал по улице Долгобродской со стороны улицы Кошевого в направлении улицы Уральской.

После этого водитель повернул направо, высадил пассажира возле проходной «Минского завода шестерен» и поехал дальше. Однако пассажир грузового автомобиля стал переходить МАЗ спереди и оказался под его колёсами.

В итоге мужчина 1972 года рождения скончался от полученных травм на месте ДТП. 

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, СК и ГКСЭ. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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Теги: Минск
 
 
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МАЗ сбил высадившегося пассажира в Минске. Об этом сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома. 59-летний водитель грузового автомобиля МАЗ ехал по улице...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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