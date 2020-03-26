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МАЗ сбил высадившегося пассажира в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
МАЗ сбил высадившегося пассажира в Минске. Об этом сообщает у
59-летний водитель грузового автомобиля МАЗ ехал по улице Долгобродской со стороны улицы Кошевого в направлении улицы Уральской.
После этого водитель повернул направо, высадил пассажира возле проходной «Минского завода шестерен» и поехал дальше. Однако пассажир грузового автомобиля стал переходить МАЗ спереди и оказался под его колёсами.
В итоге мужчина 1972 года рождения скончался от полученных травм на месте ДТП.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, СК и ГКСЭ. Устанавливаются обстоятельства аварии.
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МАЗ сбил высадившегося пассажира в Минске. Об этом сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома. 59-летний водитель грузового автомобиля МАЗ ехал по улице...
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