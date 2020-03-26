Бесплатная онлайн-конференция про организацию удалённой работы в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Бизнес находится в полной неопределенности: соседние страны на карантине, нестабильность на сырьевых, биржевых и валютных рынках, компании переходят на удалённую работу. Как реагировать на новую реальность и защитить свой бизнес? Важно не ждать, а действовать!





31 марта команда 1С-Битрикс организует ПЕРВУЮ АНТИКРИЗИСНУЮ БЕСПЛАТНУЮ онлайн-конференцию #ПланБ_2020 , на которой выступят эксперты известных белорусских брендов: Альфа-Банк (Беларусь), probusiness.io, А1, Юридическая компания REVERA, Бизнес-школа «Здесь и Сейчас» и топовые партнёры 1С-Битрикс.

Вместе мы разработаем «План Б», который поможет сохранить бизнес и адаптироваться к новой реальности.

ЭКСПЕРТНАЯ АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ. Как стратегически реагировать на вызовы 2020, Александр Паньков (Здесь и Сейчас)

УДАЛЁННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ:

Удаленная работа сотрудников. Плюсы и минусы для бизнеса, Полина Ганкович (1С-Битрикс)

Риски нанимателя в условиях экстренного перехода на дистанционную работу, изменения в Трудовом кодексе РБ, Елена Мурашко и Дарья Ермак (Юридическая фирма REVERA)

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА. Дискуссия о влиянии рыночных изменений на малый бизнес Беларуси, Ольга Солоненко (Альфа-Банк (Беларусь), Полина Ганкович (1С-Битрикс), Виталий Волянюк (PROBUSINESS.IO)

КАК ПЕРЕВЕСТИ БИЗНЕС В ОНЛАЙН:

Чего не хватает вашему бизнесу для перехода в онлайн. Ответы и кейсы, Алексей Шоркин (Новый Сайт)

Как эффективно обрабатывать онлайн-заказы из дома, Андрей Шестопалов (BIXIOM)

БОНУС!

Для наших участников мы проводим дополнительные выступления по настройкам модулей внутри Битрикс24. Трансляция пройдет 7 апреля с 11:00 до 13:30

#ПланБ_2020 – это онлайн-конференция для каждой компании в Беларуси. Вы занимаетесь производством или продажами, проектными работами или оказываете услуги, ваша команда – 3 человека или 3 000? Чем бы вы не занимались – это конференция для вас!

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ – ОНЛАЙН

Регистрируйтесь и вы получите бонусы от каждого эксперта. Делитесь ссылкой с партнёрами, коллегами, друзьями и присоединяйтесь к трансляции. Возьмём контроль над ситуацией в свои руки и подготовимся к изменениям вместе!

ЕЩЕ ОДИН БОНУС! 7 простых шагов от эксперта – как начать удаленную работу прямо сейчас!

Офис «1С-Битрикс» в Беларуси буквально за несколько дней перешел на работу из дома. Секрет в том, что компания использует для построения бизнес-процессов собственное ПО – сервис «Битрикс24» . Он позволяет быстро перенести всю работу в онлайн и управлять командой удаленно.

Сейчас сервис доступен бесплатно компаниям любого размера. Хотите быть в тренде и начать работать дистанционно? Директор «1С-Битрикс» Полина Ганкович рассказывает, как это сделать.

Создаем единое рабочее пространство

Многие руководители боятся потерять контроль над сотрудниками, которые работают из дома. Решить проблему можно, организовав виртуальный офис – сейчас на рынке доступно множество цифровых платформ.

Часть из них – не только менеджеры задач. Например, «Битрикс24» объединяет в себе и внутреннюю социальную сеть, и корпоративные чаты, и ленту новостей компании. Когда люди общаются и ведут дела в единой информационной среде – это повышает их вовлеченность. А руководитель видит – вся команда онлайн, задачи комментируются, чек-листы выполняются.

Вводим правила общения в чатах и видеозвонках

Без культуры коммуникации работа может превратиться в хаос.

Очень важно не переводить рабочие чаты в дружеские. Да, иногда хочется устроить небольшой перерыв, показать коллегам фото своего кота, обсудить с ними интересные новости. Выход – создайте на этой же платформе отдельный неформальный чат.

Установите максимальное время ответа в рабочих обсуждениях – до 10 минут. Если реакции от коллеги нет – лучше сразу звоните ему или ей. Для объемных важных задач организуйте видеозвонки. После обязательно записывайте резюме разговоров. Сбрасывайте его в единое рабочее пространство и распределяйте задачи по пунктам.

Устанавливаем правила регулярных совещаний компании

По срочным задачам стоит проводить онлайн-планерки в начале и конце каждого дня. По остальным проектам – по необходимости.

Важно устраивать именно видео- и аудиоконференции, чтобы люди не чувствовали себя в изоляции. Они должны общаться, видеть друг друга, слышать голос и интонации. «Битрикс24» поддерживает функцию голосовых и видеозвонков. Назначить планерку – тоже проще простого. Вы просто устанавливаете время и выбираете участников – во встроенном календаре.

Определяем правила работы с задачами

В команде «Битрикс24» даже есть внутренняя шутка: «Без задачи делать не буду». Мы работаем с проектами и тасками только внутри нашего сервиса. Каждое задание должно быть зафиксировано, обсуждено и выполнено в срок. Никаких устных задач голосом в звонке. Личный блокнот – тоже не вариант.

Запускаем систему контроля и отчетности

Без налаженной работы на «удаленке» руководитель не понимает, чем занимаются сотрудники в течение дня. Пьют кофе, качаются, смотрят сериал, учат английский?

Если нет системы мониторинга, команда действительно может расслабиться, продуктивность падает. Проблему отлично решают тайм-трекеры и промежуточные отчеты по проектам.

Установите правило – фиксировать начало и конец рабочего дня с помощью выбранного инструмента. К слову, даже простая «перекличка» с утра в рабочем чате поможет взбодрить людей.

Попросите сотрудников составлять план работы на неделю. А в пятницу – высылать по нему отчет.

В «Битрикс24» легко настроить эти процессы. В отдельной вкладке руководитель видит отработанные часы каждого специалиста. Кроме этого, ему сразу же приходят уведомления об отправленных отчетах. Он может просматривать их и обсуждать в комментариях с сотрудником – в этой же системе.

Настраиваем CRM

Если вы переводите на «удаленку» отдел продаж, будет сложно обойтись без CRM. Этот инструмент поможет синхронизироваться с коллегами для обработки запросов. Ведь если нет единого доступа к базе – непонятно, на какой стадии сейчас клиент и кто им занимается.

Переводим в CRM все коммуникации с клиентами

Подключаем абсолютно все каналы, по которым приходят клиентские обращения – IP-телефония, социальные сети, мессенджеры, открытые линии, чат-боты. Это легко сделать, если вы работаете с CRM «Битрикс24».

Настройте SIP-телефоны так, чтобы сотрудники могли забрать их домой и подключиться со своего IP-адреса.

Важно, чтобы для клиента ничего не поменялось, если ваша компания перешла на «удаленку». Качество услуг должно оставаться на прежнем уровне.

БОЛЬШЕ ЛАЙФХАКОВ – во время онлайн-трансляции 7 апреля!

С уважением, команда 1С-Битрикс.