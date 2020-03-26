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Глава «Белкоммунмаша» о производстве электротранспорта в Беларуси: «Надо найти изюминку, которую надо делать»

26.03.2020 16:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Реально в ближайшей перспективе городской транспорт трансформировать таким образом, что у нас будут наши отечественные электробусы во всех городах?

Глава «Белкоммунмаша» о производстве электротранспорта в Беларуси: «Надо найти изюминку, которую надо делать»

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Сегодня практически вся Европа и по миру в целом, имеет свои программы. И именно с заменой на электротранспорт существующей транспортной системы. Объясняется это по многим параметрам. Это и экология, естественно, в первую очередь. Поэтому для этого у нас есть всё.

Александр Белевич: «Мы видим задачу в создании в Беларуси технологии по производству компонентной базы для электротранспорта»

Игорь Марзалюк:
А батареи для электробусов, для электромобилей у нас наши или импортные?

Владимир Король:
Сегодня самый главный момент – надо найти ту, скажем, изюминку которую надо делать. Сегодня не надо бежать и догонять технический прогресс, который уже кто-то достиг. Нужно воспользоваться вот этими, так сказать, разработками, этими решениями и создать свою технологическую цепочку, добавив в неё свои компетенции, которые мы можем добавить. Вот мы сегодня на этом пути как бы идём, и я поддерживаю вот эту идею, а остальное для этого всё есть.

Есть и рынок в своей стране, и самое главное – сегодня этот рынок в течение буквально короткого времени будет наполняться по миру. Поэтому если мы вовремя сориентируемся, если мы найдём вот такие вот решения, то мы будем опережать. И пока у нас для этого есть все шансы. По крайней мере, в своём холдинге мы результаты эти видим.

Люди в материале: Владимир Король, Игорь Марзалюк

 
 
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Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Реально в ближайшей перспективе городской транспорт...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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