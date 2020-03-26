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В Минске пассажир вышел из МАЗа, стал обходить его спереди и был насмерть сбит
Источник материала: Tut.by
В Минске пешеход погиб под колесами грузовика. Об этом
Происшествие случилось днем 26 марта на улице Долгобродской. По предварительной информации, 59-летний водитель МАЗа ехал со стороны улицы Кошевого в направлении улицы Уральской. Повернув направо, на проходную «Минского завода шестерен», он высадил пассажира и начал движение. В это время пассажир стал обходить грузовик спереди и был им сбит.
В результате ДТП 47-летний мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось днем 26 марта на улице Долгобродской.
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