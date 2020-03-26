Скорая на маячках столкнулась с электровозом в Бресте. Как думаете, кто оказался виноват?

Источник материала: Виртуальный Брест

Железнодорожные переезды, с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, представляют собой места повышенной опасности. В первую очередь по причине того, что наибольшее число тяжелых дорожно-транспортных происшествий случается именно на железнодорожных переездах. Причиной этому в большинстве случаев становится невнимательность и неопытность водителей, необоснованный риск и несоблюдение основных требований Правил дорожного движения. Следует также отметить, что поезд во много раз сложнее остановить, чем автомобиль.





В 2019 году и за прошедший период 2020 года на переездах, находящихся в зоне ответственности Брестского отделения Белорусской железной дороги произошло по одному дорожно-транспортному происшествию, в результате которых по счастливой случайности не были травмированы люди:

18.04.2019 тепловоз ЧМЭ3 осуществил наезда на грузовой автомобиль МАЗ 551805, выехавший на временный технологический железнодорожный проезд без дежурного работника. Столкновение допущено по вине водителя грузового автомобиля МАЗ, который выехал на технологический проезд без разрешения ответственного работника Брестской дистанции пути, а также не выполнил требования дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».

01.01.2020 на регулируемом железнодорожном переезде по ул. Красногвардейская г. Бреста произошло столкновение электровоза ВЛ80с с автомобилем скорой медицинской помощи ГАЗ 32212. Виновником дорожно-транспортного происшествия является водитель автомобиля скорой медицинской помощи, который выехал на железнодорожный переезд с включенными световыми сигналами маячков при работающей звуковой и световой сигнализации светофора на переезде.





Для обеспечения безопасности при движении транспорта по железнодорожным переездам железной дорогой проводится ряд технических мероприятий:

- осуществляется ремонт железнодорожных переездов;

- улучшается их освещенность;

- переезды с высокой интенсивностью движения оборудуются световой сигнализацией и шлагбаумами;

- устанавливаются системы видеонаблюдения в целях дисциплинирования водителей.

При проезде железнодорожного переезда водителям крайне важно руководствоваться правилами дорожного движения:

- водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспортного средства и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым(х) сигналом(в);

- запрещается выезжать на железнодорожный переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме независимо от сигнала светофора; при запрещающем сигнале светофора независимо от наличия и положения шлагбаума; при запрещающем сигнале дежурного по железнодорожному переезду;

- запрещается объезжать с выездом на встречную полосу движения стоящие перед железнодорожным переездом транспортные средства;

- запрещается самовольно открывать шлагбаум.

Соблюдайте правила дорожного движения при проезде железнодорожных переездов! Берегите себя и своих близких!

Отдел контроля безопасности на железнодорожном

транспорте филиала Транспортной инспекции по Брестской области