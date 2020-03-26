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«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Человек не должен оставаться в культурной изоляции. Так решили в Гомеле. В картинной галерее Гавриила Ващенко концепция «Один на один с искусством» предполагает индивидуальное посещение выставок, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
Для того, чтобы стать единственным посетителем, нужно просто забронировать по телефону подходящее время для культпохода.
Екатерина Ковтун:
Олег Курашов, главный хранитель фондов картинной галереи им. Г.Х. Ващенко:
Кроме этого, вводим новую акцию «Один на один с искусством». Человек может быть уверен, что в зале, где он смотрит выставку, не будет других посетителей.
В эти дни один на один можно побыть, например, с творчеством Анри Матисса. Подумать над работами не просто художника, но и выдающегося мыслителя ХХ века, полностью отключившись от информационного шума, будет полезно сегодня каждому.
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«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко
Новости Беларуси. Человек не должен оставаться в культурной изоляции. Так решили в Гомеле. В картинной галерее Гавриила Ващенко концепция «Один на один с...
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