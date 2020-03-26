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В Гродно перевернулся УАЗ медицинской помощи

26.03.2020 17:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль медицинской помощи опрокинулся на улице Виленской в Гродно, пострадала пассажирка. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 26 марта, около 11.00. Установлено, что водитель УАЗа ехал в направлении улицы Большая Троицкая. По его словам, двигавшийся впереди автомобиль резко затормозил, и он, чтобы избежать столкновения, вывернул руль вправо. В результате УАЗ врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

В салоне транспортного средства находилась 62-летняя работница медицинской службы. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.


На место аварии также выезжали спасатели. Они производили смыв топлива с проезжей части.

 
Теги: Гродно
 
 
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В салоне транспортного средства находилась 62-летняя работница медицинской службы. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
 
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Lida.Info
Единство
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