Белавиа продлевает отмену полетов в Молдову и Грузию

Белавиа сообщает о продлении срока приостановки полетов по следующим маршрутам:

Минск – Кишинев – Минск до 15 мая ;

; Минск – Батуми – Минск до 20 апреля ;

; Минск – Тбилиси – Минск до 20 апреля.

Ранее эти рейсы приостанавливались до конца марта.



В связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке, пассажиров просят проверять обновления на сайте авиакомпании

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

В компании отмечают, что в случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.