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Белавиа продлевает отмену полетов в Молдову и Грузию

26.03.2020 17:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Тбилиси. Фото: pixabay.com

Белавиа сообщает о продлении срока приостановки полетов по следующим маршрутам:

  • Минск – Кишинев – Минск до 15 мая;
  • Минск – Батуми – Минск до 20 апреля;
  • Минск – Тбилиси – Минск до 20 апреля.

Ранее эти рейсы приостанавливались до конца марта.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке, пассажиров просят проверять обновления на сайте авиакомпании

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

В компании отмечают, что в случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Авиакомпания Белавиа продлевает приостановку полетов в Молдову и Грузию. Об этом перевозчик информирует в сообщении на своем сайте.
 
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