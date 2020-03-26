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Белавиа продлевает отмену полетов в Молдову и Грузию
Источник материала: Myfin
Белавиа сообщает о продлении срока приостановки полетов по следующим маршрутам:
Ранее эти рейсы приостанавливались до конца марта.
В связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке, пассажиров просят проверять обновления на сайте авиакомпании
Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.
В компании отмечают, что в случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.
Источник: Myfin.by
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Авиакомпания Белавиа продлевает приостановку полетов в Молдову и Грузию. Об этом перевозчик информирует в сообщении на своем сайте.
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