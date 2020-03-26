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Американский тележурналист перепел песню белорусской группы Relikt
Источник материала: Tut.by
Ведущий новостной передачи на американском телеканале 6 ABC Мэтт О’Доннелл (Matt O’Donnell) и его друг Мэтт Камминс (Matt Cummins) записали видео, в котором сыграли акустическую версию композиции «Зрушаны свет» белорусской фолк-рок-группы Relikt.
О’Доннелл — давний поклонник творчества белорусской группы. В 2016-м он в своем музыкальном блоге назвал диск Relikt «Лекавыя травы» альбомом года. Послушав недавний альбом «Дрэва жыцця» журналист написал, что за него белорусский коллектив заслуживает мирового признания, и жаль, что американская музыкальная пресса не очень внимательна к таким релизам. Для кавера, который американец выпустил несколько дней назад, он попросил у белорусской группы английский перевод песни и ноты.
— Через такую простую связь музыкой мы хотим показать людям во всем мире, что границы не важны, когда речь идет о заботе друг о друге. Мы отважны. Мы построим лучшее будущее. Сейчас не время чувствовать себя одиноким, — добавляет журналист.
— Нам хочется, чтобы песни, которые пели наши предки, бабушки и дедушки, не исчезли, а продолжали звучать на фестивалях, в клубах и айпадах, чтобы дерево нашего рода и народа не засыхало, а давало новые побеги, — говорит лидер Relikt барабанщик Александр Демиденко.
Вот как звучит песня «Зрушаны свет» в оригинале:
Relikt объединяет современные музыкальные течения с традиционным белорусским фольклором, показывая его в непривычном виде и делая актуальным для слушателей, которые ищут в музыке что-то новое. В дискографии команды 6 студийных альбомов, 2 концертных DVD и 9 видеоклипов. Группа получила ряд музыкальных наград в Польше и Беларуси, выступал в Украине, Литве и России.
17 апреля Relikt
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Ведущий новостной передачи на американском телеканале 6 ABC Мэтт О'Доннелл (Matt O'Donnell) и его друг Мэтт Камминс (Matt Cummins) записали видео, в котором сыграли акустическую...
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