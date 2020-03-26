В Новой Зеландии стрелок, убивший более 50-ти человек, признал свою вину

Источник материала: ОНТ

По всем статьям. Через год после кровавого нападения в новозеландском Крайстчёрче стрелок, убивший более 50-ти человек, все же признал свою вину. До этого он отвергал все обвинения.

Однако в суд, где рассматривается дело, поступило обращение от адвокатов, где говорилось, что их подзащитный готов изменить показания. Было назначено внеочередное заседание, обвиняемый на связь с судьей вышел в видеорежиме. И произнес лишь одну фразу: «Да, виновен». Стрельба сразу в двух мечетях в Новой Зеландии произошла в марте 2019-го. Перед атакой нападавший опубликовал манифест, где жёстко выступил против мигрантов.

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