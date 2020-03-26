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Беларусбанк на неопределенный срок ввел ограничение на снятие валюты с рублевых карт
Источник материала: Tut.by
С 26 марта Беларусбанк приостановил некоторые операции по карточкам. Среди них — выдача иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях, переводы с рублевых карт на валютные, пополнение валютных карточек белорусскими рублями. Об этом
Ограничения начали действовать 26 марта в 14.00. В контакт-центре банка уточнили, что пока они установлены на неопределенный срок. На данный момент ограничены следующие операции:
Приостановление этих операций касается карточек физлиц.
В Беларусбанке уточняют, что ограничения не распространяются такие операции с рублевыми картами, как оплата покупок в иностранной валюте, в том числе в интернет-магазинах, погашение кредитов, выданных в иностранной валюте, выдача наличной иностранной валюты в других банках, в том числе за рубежом, а также покупка интернет-облигаций, номинированных в иностранной валюте. Также доступно перечисление с вкладных (депозитных) счетов в иностранной валюте на карточки, выпущенные в иностранной валюте.
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А также на переводы с рублевых карт на валютные и на пополнение карточек в долларах или евро рублями.
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