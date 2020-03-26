Беларусбанк на неопределенный срок ввел ограничение на снятие валюты с рублевых карт

Источник материала: Tut.by

С 26 марта Беларусбанк приостановил некоторые операции по карточкам. Среди них — выдача иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях, переводы с рублевых карт на валютные, пополнение валютных карточек белорусскими рублями. Об этом сообщается на сайте банка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ограничения начали действовать 26 марта в 14.00. В контакт-центре банка уточнили, что пока они установлены на неопределенный срок. На данный момент ограничены следующие операции:

выдача в банкоматах банка и кассах банка наличной иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях;

выдача наличной иностранной валюты по карточкам других банков в кассах и банкоматах банка;

пополнение карточек, выпущенных в иностранной валюте, белорусскими рублями через банкоматы, инфокиоски и кассы банка;

переводы в иностранной валюте с применением карточек (их реквизитов), выпущенных в белорусских рублях;

зачисление белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытой в иностранной валюте;

пополнение вкладов (в том числе интернет-депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в иностранной валюте, с помощью карточек в белорусских рублях в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания.

Приостановление этих операций касается карточек физлиц.

В Беларусбанке уточняют, что ограничения не распространяются такие операции с рублевыми картами, как оплата покупок в иностранной валюте, в том числе в интернет-магазинах, погашение кредитов, выданных в иностранной валюте, выдача наличной иностранной валюты в других банках, в том числе за рубежом, а также покупка интернет-облигаций, номинированных в иностранной валюте. Также доступно перечисление с вкладных (депозитных) счетов в иностранной валюте на карточки, выпущенные в иностранной валюте.