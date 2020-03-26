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Деревья должны быть вдалеке от полей и дорог. Секреты сбора берёзового сока

26.03.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перерабатывающие предприятия Минской области увеличивают темпы заготовки березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Деревья должны быть вдалеке от полей и дорог. Секреты сбора берёзового сока

Сегодня производители выпускают несколько десятков наименований продукции. Самым популярным был и остается натуральный березовый сок. Кстати, лесхозы Минщины полагают заготовить свыше 4000 тонн полезного напитка.

О нормах и объемах сбора в Стародорожском районе –  материал Ольги Шерстневой.

Деревья должны быть вдалеке от полей и дорог. Секреты сбора берёзового сока

Каждое дерево, из которого заготавливают сок в лесном хозяйстве Стародорожского района, выбирают тщательно. Береза ​​должна быть здоровой и со стволом не менее 20 сантиметров. К тому же находиться деревья должны далеко от полей и дорог, чтобы березовый сок получился экологически чистым.

Деревья должны быть вдалеке от полей и дорог. Секреты сбора берёзового сока

Петр Чиж, ведущий инженер по лесозаготовке и переработке Стародорожского опытного лесхоза:
Сезон заготовки в Стародорожском опытном лесхозе в текущем году начался 10 марта. Это на неделю раньше, чем в прошлом году. Мы на сегодняшний день заготовили уже 147 тонн березового сока.

Подробности смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Ольга Шерстнева

 
 
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Новости Беларуси. Перерабатывающие предприятия Минской области увеличивают темпы заготовки березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня...
 
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