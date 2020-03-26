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Деревья должны быть вдалеке от полей и дорог. Секреты сбора берёзового сока
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перерабатывающие предприятия Минской области увеличивают темпы заготовки березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сегодня производители выпускают несколько десятков наименований продукции. Самым популярным был и остается натуральный березовый сок. Кстати, лесхозы Минщины полагают заготовить свыше 4000 тонн полезного напитка.
Каждое дерево, из которого заготавливают сок в лесном хозяйстве Стародорожского района, выбирают тщательно. Береза должна быть здоровой и со стволом не менее 20 сантиметров. К тому же находиться деревья должны далеко от полей и дорог, чтобы березовый сок получился экологически чистым.
Петр Чиж, ведущий инженер по лесозаготовке и переработке Стародорожского опытного лесхоза:
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Новости Беларуси. Перерабатывающие предприятия Минской области увеличивают темпы заготовки березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня...
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