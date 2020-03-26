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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске: есть погибшие
Источник материала: ОНТ
Взрыв газа произошел на втором этаже жилого дома в Магнитогорске, сообщается в Telegram-канале Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Фото: znak.com
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Взрыв газа произошел на втором этаже жилого дома в Магнитогорске, сообщается в Telegram-канале Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах. ДОПОЛНЯЕТСЯ Фото:...
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