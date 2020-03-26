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В высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею – в разгаре финальная битва

26.03.2020 18:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею – в разгаре финальная битва

В высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею – в разгаре финальная битва. За золотые медали борьбу ведут «Минские зубры» и сборная Беларуси, составленная из игроков не старше 17-ти лет.

Сегодня «зубры» сократили разрыв в серии, одержав победу со счетом – 3:2. Успех команде принесли дубль Ильи Крыловича и гол капитана Владислава Суркова. «Минские зубры» одержали первую победу в финале и теперь уступают в серии – 1:3. Каждый матч в этом противостоянии может оказаться решающим. Сборная Беларуси до 17-ти лет завершила регулярный сезон на первом месте в турнирной таблице, набрав 105 очков. «Минские зубры» стали вторыми.

Пятый поединок финальной серии соперники проведут 28-го марта на льду «Чижовка-Арены».


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В высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею – в разгаре финальная битва. За золотые медали борьбу ведут «Минские зубры» и сборная Беларуси, составленная из...
 
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