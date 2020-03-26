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Договор о создании клуба «Парламентский меридиан» подписали в Минске

26.03.2020 18:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Договор о создании клуба «Парламентский меридиан» подписали в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Что такое социальное государство? Применим ли в Беларуси либерализм? И какие векторы интеграции нужны нашей стране? Актуальные и важные темы в формате дебатов будут обсуждать депутаты и журналисты. Договор о создании совместного клуба «Парламентский меридиан» подписали сегодня в Минске.

В качестве спикеров – представители парламента, Белорусского союза журналистов (в том числе молодёжь), эксперты, учёные и аналитики. Встречи в таком формате – это совершенно новый уровень политического мозгового штурма. Организаторы уверены: от того, насколько тщательно будет проанализирована текущая геополитическая ситуация, и какие решения на самом высоком уровне страна примет сегодня, будет зависеть её будущее. Поэтому, главное правило проекта – никаких штампованных мнений, а только поиск истины по самым острым темам. 

Первое заседание пройдёт уже в начале лета. В зависимости от эпидемиологической ситуации площадка может стартовать в режиме онлайн.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Что такое социальное государство? Применим ли в Беларуси либерализм? И какие векторы интеграции нужны нашей стране? Актуальные и важные темы в формате дебатов...
 
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