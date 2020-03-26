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Турция предъявила обвинения 20 подозреваемым в убийстве саудовского журналиста

26.03.2020 18:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура Турции предъявила обвинения 20 подозреваемым — подданным Саудовской Аравии — по делу об убийстве в 2018 году в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги, пишет The Guardian.



18 фигурантам дела вменяется в вину совершение преднамеренного убийства с применением пыток, еще двоим — «подстрекательство к преднамеренному убийству с целью [причинения] мучений». Дата судебного разбирательства пока не назначена, заявили в ведомстве.

Среди подозревамых в подстрекательстве — бывший советник королевского суда Сауд аль-Кахтани (Saud al-Qahtani) и бывший заместитель главы разведки Ахмед аль-Асири (Ahmed al-Asiri), уточнил прокурор Стамбула Ирфан Фидан.

В числе 18 обвиненных в убийстве — разведчик Махер Мутреб (Maher Mutreb), который часто находился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в зарубежных поездках, судмедэксперт Салах аль-Тубейги (Salah al-Tubaigy) и член королевской гвардии Саудовской Аравии Фахад аль-Балави (Fahad al-Balawi).


Фидан заявил, пишет Daily Sabah, что Турция завершила собственное расследование убийства, однако все подозреваемые покинули республику, и Саудовская Аравия отклонила призывы к их возвращению. Эр-Рияд настаивал, что их будут судить в королевстве, и отдал под суд 11 человек.

Убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги было совершено в октябре 2018 года во время его визита в Турцию. Как стало известно позднее, он был убит на территории саудовского консульства, куда зашел, чтобы получить документы для предстоящей женитьбы.

Убийцы расчленили его тело, а затем избавились от останков. При этом камеры наблюдения зафиксировали, как из консульства вышел человек в одежде Хашогги (которого убийцы, вероятно, использовали, чтобы запутать следы).

Преступление вызвало международный скандал. Неофициально в его организации подозревали наследного принца Саудовской Аравии. Спецдокладчица ООН Аньес Калламар полагала, что он несет личную ответственность за произошедшее, но власти страны его причастность к убийству отрицают.

Суд в Эр-Рияде над 11 фигурантами дела начался в январе 2019 года. Одних обвиняемых в конце года приговорили к смертной казни, других — к тюремному заключению, еще несколько оправданы.
 
 
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Генпрокуратура Турции предъявила обвинения 20 подозреваемым — подданным Саудовской Аравии — по делу об убийстве в 2018 году в Стамбуле саудовского журналиста...
 
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