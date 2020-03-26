От +9°C до +13°C тепла: прогноз погоды на 27 марта в Беларуси

Источник материала: ОНТ

К середине недели наконец-то потеплело. Но среднесуточная температура всё равно ниже климатических значений. А в выходные еще похолодает.

Завтра, 27 марта, благодаря влиянию антициклона, который медленно смещается в восточном направлении, сохранится сухая и солнечная погода. Температурный режим будет, скорее апрельским, нежели мартовским. Нас ждет комфортная погода.

В пятницу – переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, днем умеренный. Влажность воздуха до 50%. Атмосферное давление будет падать. Среднесуточная температура на 4-6 градусов выше нормы.

Температура воздуха к восьми утра составит от 0°C по западу до +2°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее.

В середине дня воздух прогреется – столбики термометров будут на отметках от +9°C по северу и западу страны до +13°C тепла в юго-восточных районах.

К вечеру температура начнет постепенно понижаться, но останется положительной – от +6°C в северных регионах до +9°C по юго-востоку.

В субботу – солнечно, без осадков. А вот в воскресенье придет атмосферный фронт со Скандинавии. Станет больше облачности. Ночью еще без осадков, а днем на большей части территории страны пройдет кратковременный дождь, переходящий в мокрый снег. На смену юго-восточному ветру придет северо-западный. Ночью от 0°C до +5°C. Днем от +3°C по северо-западу до +16°C по юго-востоку страны. Начало следующей недели будет облачным и прохладным. Ощущение прохлады усилит порывистый северный ветер. Пройдет мокрый снег, землю снова припорошит снегом.

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