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Линейку бюджетных электромобилей Geely будут продавать под отдельным брендом
Источник материала: Tut.by
Под брендом Maple китайцы еще с 2000-го по 2010 год продавали клоны модели Citroen ZX, а теперь ее возродили с новой целью — под ней станут выпускать простые и относительно недорогие электромобили.
Выпуском электрокаров Maple займется предприятие Fengsheng Automotive Technology, основанное год назад в составе Geely Technology Group. Китайцы уже анонсировали «пятидверку» Maple 30X, которая должна поступить в продажу до конца текущего года. Судя по первым фотографиям, это перелицованный вариант «паркетника»
Данные о технике электрокара пока не раскрыты. Известно только, что на одной зарядке батарей 30X сможет проехать до 305 км (по устаревшей методике NEDC). Полноценная премьера первенца возрожденной марки Maple состоится летом — тогда разработчики и обнародуют все подробности.
Напомним, что у Geely имеется еще один электромобильный бренд — это
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Под брендом Maple китайцы еще с 2000-го по 2010 год продавали клоны модели Citroen ZX, а теперь ее возродили с новой целью - под ней станут выпускать простые и относительно...
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