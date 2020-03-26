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Линейку бюджетных электромобилей Geely будут продавать под отдельным брендом

26.03.2020 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под брендом Maple китайцы еще с 2000-го по 2010 год продавали клоны модели Citroen ZX, а теперь ее возродили с новой целью — под ней станут выпускать простые и относительно недорогие электромобили.


Выпуском электрокаров Maple займется предприятие Fengsheng Automotive Technology, основанное год назад в составе Geely Technology Group. Китайцы уже анонсировали «пятидверку» Maple 30X, которая должна поступить в продажу до конца текущего года. Судя по первым фотографиям, это перелицованный вариант «паркетника» Vision X3 — не изменились даже габариты (длина 4005 мм и ширина 1760 мм), а от бензиновой версии 30X отличается иной решеткой радиатора и слегка измененным оформлением кормы.



Данные о технике электрокара пока не раскрыты. Известно только, что на одной зарядке батарей 30X сможет проехать до 305 км (по устаревшей методике NEDC). Полноценная премьера первенца возрожденной марки Maple состоится летом — тогда разработчики и обнародуют все подробности.


Напомним, что у Geely имеется еще один электромобильный бренд — это Geometry, под которым станут выходить «продвинутые» электрические модели с более богатым, чем у Maple, оснащением и улучшенными характеристиками.

 
 
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Под брендом Maple китайцы еще с 2000-го по 2010 год продавали клоны модели Citroen ZX, а теперь ее возродили с новой целью - под ней станут выпускать простые и относительно...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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