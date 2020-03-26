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Перенос рабочих дней в апреле 2020: белорусов ждет рабочая суббота

26.03.2020 18:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перенос рабочих дней в апреле 2020: белорусов ждет рабочая суббота

Рабочая суббота ожидает белорусов 4 апреля. Это предусматривает перенос рабочих дней в 2020 году.

Согласно решению правительства, субботу 4 апреля белорусы будут отрабатывать за понедельник 27 апреля (в этот день будет выходной). Более того, в конце месяца будем отдыхать четыре дня подряд: 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник) апреля.

Продолжительные выходные будут в Беларуси и в начале мая – с 1 по 3-е.


Добавим, что перенос рабочих дней в апреле 2020 связан с тем, что православные будут праздновать Радуницу (28 апреля), а 1 мая в республике – День труда.

В настоящее время правительство не планирует вносить корректировки в график переноса рабочих дней. Как отмечает агентство «Минск-Новости», если ситуация изменится, Совмин дополнительно сообщит о новом графике на своем сайте.

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Теги: Минск
 
 
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Рабочая суббота ожидает белорусов 4 апреля. Это предусматривает перенос рабочих дней в 2020 году. Согласно решению правительства, субботу 4 апреля белорусы будут...
 
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