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«Нужно подстроиться под человека, стараешься быть добрее, внимательнее». Как соцработники и милиция помогают пенсионерам

26.03.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области активно оказывают помощь пожилым людям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Нужно подстроиться под человека, стараешься быть добрее, внимательнее». Как соцработники и милиция помогают пенсионерам

Каждый, кто нуждается в даже простых вещах или определенной работе, может заранее оставить заявку в территориальном центре. Социальные работники при необходимости приобретут продукты, лекарства, принесут рецепт из поликлиники. На помощь приходят также сотрудники милиции и волонтеры.

Подробности смотрите в видеоматериале Алеси Найден.

 «Нужно подстроиться под человека, стараешься быть добрее, внимательнее». Как соцработники и милиция помогают пенсионерам

Люди в материале: Алеся Найден

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области активно оказывают помощь пожилым людям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждый, кто нуждается в даже простых вещах или...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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