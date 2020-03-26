Автомобиль такси не уступил дорогу автобусу, ну не заметил, ну бывает...

Источник материала: Виртуальный Брест

ГАИ призывает к внимательному и осторожному участию в дорожном движении. Брестчанин, 2001 года рождения, управляя автомобилем марки «Фольксваген поло» ( такси), при выезде с улицы Нефтяной на проспект Машерова, не убедился в безопасности и совершил столкновение с движущимся на проспекту Машерова (в направлении бульвара Космонавтов) автобусом «МАЗ».





В результате дтп пострадавших нет.

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Транспортные средства получили механические повреждения. В отношении водителя такси составлен административный материл по ч.7 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь. Уважаемые водители, заранее прогнозируйте дорожную обстановку, следите за дорожными знаками и будьте предельно внимательны и осторожны на дороге!