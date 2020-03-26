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В Нидерландах садоводы уничтожают горы цветов

26.03.2020 19:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нидерландах садоводы уничтожают горы цветов

В Нидерландах на вынужденное «преступление» идут садоводы – из-за фактически нулевого спроса они уничтожают горы цветов. 

И это в период, когда сезон тюльпанов в разгаре – но вместо того, чтобы оказаться на прилавках, они отправляются на свалку. В общей сложности в стране сейчас уничтожают от 70-ти до 80-ти процентов всех выращенных цветов. С таким кризисом, говорят, здесь столкнулись впервые. А потому Королевская ассоциация производителей луковиц запустила кампанию под девизом: «Покупайте цветы, а не туалетную бумагу». 

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В Нидерландах на вынужденное «преступление» идут садоводы – из-за фактически нулевого спроса они уничтожают горы цветов.  И это в период, когда сезон тюльпанов в...
 
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Lida.Info
Единство
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