В Нидерландах садоводы уничтожают горы цветов

Источник материала: ОНТ

В Нидерландах на вынужденное «преступление» идут садоводы – из-за фактически нулевого спроса они уничтожают горы цветов.

И это в период, когда сезон тюльпанов в разгаре – но вместо того, чтобы оказаться на прилавках, они отправляются на свалку. В общей сложности в стране сейчас уничтожают от 70-ти до 80-ти процентов всех выращенных цветов. С таким кризисом, говорят, здесь столкнулись впервые. А потому Королевская ассоциация производителей луковиц запустила кампанию под девизом: «Покупайте цветы, а не туалетную бумагу».

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