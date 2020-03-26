В юбилей Победы – для ветеранов

Источник материала: Кричевская жизнь

19 марта 2020 года вступил в силу Указ № 105 Президента Республики Беларусь «О предоставлении права бесплатного проезда».

В соответствии с Указом, с 1 по 17 мая 2020 года ветеранам Великой Отечественной войны, а также лицам, их сопровождающим (не более одного сопровождающего), за счет средств Белорусской железной дороги предоставлено право бесплатного проезда:

в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в составах поездов, курсирующих в международном сообщении между Республикой Беларусь и Российской Федерацией (за исключением перечня транзитных поездов), с оказанием определенных Белорусской железной дорогой сервисных услуг без взимания за них платы;

в вагонах любой категории (кроме СВ) в составах поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий и международных линий (в пределах Республики Беларусь) формирования Белорусской железной дороги.

Указ № 105 издан в целях обеспечения возможности посещения участниками Великой Отечественной войны мероприятий по празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.