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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершено расследование дела о разбойном нападении на АЗС и незаконном обороте наркотиков Совершил налет на заправку, а погорел на наркотиках... В СК завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на АЗС и незаконном обороте наркотических...

Совершил налет на заправку, а погорел на наркотиках... В СК завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на АЗС и незаконном обороте наркотических средств. Как сообщалось ранее, в декабре 2018-го неизвестный зашел в помещение станции. При этом мужчина использовал различные меры конспирации: надел перчатки и медицинскую маску на лицо. Затем направил пистолет на кассира и стал требовать деньги.Забрав почти 2 тысяч рублей, нападавший скрылся. В январе этого года мужчину задержали по другому поводу - в его квартире оперативники нашли 150 граммов гашиша. Уже в последующем оказалось, что подозреваемый причастен и к другому преступлению. Подробности уДерзкое нападение на заправку в Минске произошло еще в декабре 2018-го. В помещение АЗС налетчик зашел в прямом смысле во всеоружии. Помимо мер конспирации - неприметная черная одежда, медицинская маска на лице и перчатки, он взял с собой пистолет. Что это? Игрушка, муляж или что-то еще - до сих пор непонятно.Выйти на подозреваемого удалось благодаря другому преступлению. Сотрудники отдела по наркоконтролю совместно с бойцами ОМОН 8 января этого года задержали в столице 35-летнего минчанина. Он хранил у себя дома около 150 граммов гашиша. По словам задержанного, опасный наркотик привез из России для дальнейшего сбыта в столицеЧтобы подтвердить все обстоятельства преступлений, были проведены десятки экспертиз, которые и доказали причастность именно этого мужчины."Тысяча восемьсот рублей - именно столько удалось заработать мужчине при налете на заправку. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Кроме того, ему предъявлены обвинения за незаконное перемещение наркотиков через границу и оборот наркотических средств. Дело передано прокурору для направления в суд".