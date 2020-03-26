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Завершено расследование дела о разбойном нападении на АЗС и незаконном обороте наркотиков

26.03.2020 19:46 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Совершил налет на заправку, а погорел на наркотиках... В СК завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на АЗС и незаконном обороте наркотических средств. Как сообщалось ранее, в декабре 2018-го неизвестный зашел в помещение станции. При этом мужчина использовал различные меры конспирации: надел перчатки и медицинскую маску на лицо. Затем направил пистолет на кассира и стал требовать деньги. 

Забрав почти 2 тысяч рублей, нападавший скрылся. В январе этого года мужчину задержали по другому поводу - в его квартире оперативники нашли 150 граммов гашиша. Уже в последующем оказалось, что подозреваемый причастен и к другому преступлению. Подробности у Александра Камовча.

Дерзкое нападение на заправку в Минске произошло еще в декабре 2018-го. В помещение АЗС налетчик зашел в прямом смысле во всеоружии. Помимо мер конспирации - неприметная черная одежда, медицинская маска на лице и перчатки, он взял с собой  пистолет. Что это? Игрушка, муляж или что-то еще - до сих пор непонятно.  

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Минска: "Сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома устанавливается личность мужчины, который 21 декабря 2018 года в 22 часа 25 минут, находясь в помещении автозаправки по улице Аннаева, 47 в г. Минске, под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто похитил дневную выручку от продаж. Судя по записям с камер, он находился в помещении меньше минуты и пришел пешком". 

Выйти на подозреваемого удалось благодаря другому преступлению. Сотрудники отдела по наркоконтролю совместно с бойцами ОМОН 8 января этого года задержали в столице 35-летнего минчанина. Он хранил у себя дома около 150 граммов гашиша. По словам задержанного, опасный наркотик привез из России для дальнейшего сбыта в столице

Екатерина Гарлинская, официальный представитесь УСК Минска: "В ходе дальнейшей работы с задержанным следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции была установлена причастность мужчины к разбойному нападению, совершенному в декабре 2018 года на автозаправочную станцию в Минске. В том числе правоохранители обратили внимание на особенности походки задержанного, которые также имелись у разыскиваемого мужчины, ранее нападавшего на заправку. Позже он и сам сознался в содеянном". 

Чтобы подтвердить все обстоятельства преступлений, были проведены десятки экспертиз, которые и доказали причастность именно этого мужчины.  

 "Тысяча восемьсот рублей - именно столько удалось заработать мужчине при налете на заправку. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Кроме того, ему предъявлены обвинения за незаконное перемещение наркотиков через границу и оборот наркотических средств. Дело передано прокурору для направления в суд".

 
Теги: Минск
 
 
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Совершил налет на заправку, а погорел на наркотиках... В СК завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на АЗС и незаконном обороте наркотических...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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