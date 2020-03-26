Вечером 25 марта в Центр оперативного управления Смолевичского РОЧС поступило сообщение о том, что горит сухая растительность вблизи д. Юрьево Усяжского сельсовета.

К месту пожара было направлено 6 единиц техники: по 2 автоцистерны из г.Жодино, Логойского и Смолевичского районов. По прибытии спасателей, установлено, что горит сухая трава на площади 0,7 га. Работникам МЧС удалось ликвидировать загорание около 6 утра 26 марта, соседние населенные пункты не пострадали.

На месте работает оперативная группа Смолевичского РОЧС. Рассматриваемая версия возникновения загорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

МЧС напоминает:

— за выжигание сухой растительности, стерни предусмотрена административная ответственность по ст.15.57 КоАП РБ в виде штрафа от 10 до 40 б.в.;

— сжигание мусора допускается только на приусадебных участках, на специально оборудованной площадке, которая исключает возможность распространения пламени. Место сжигания мусора должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения;

— за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность по ст.15.55 КоАП РБ в виде штрафа до 12 б.в. или предупреждения;

— в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно сообщите п телефонам 101 или 112.