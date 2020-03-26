А ВЫ БЕРЕЖЕТЕ ПЛАНЕТУ?

Источник материала: Кричевская жизнь

28 марта проводится акция мирового масштаба. Это не просто 60 минут в темноте, это — «Час Земли»!

И мы обязательно примем в нем участие! Ровно в 20-30 и до 21-30 28 марта 2020 г. мы выключим свои гаджеты и свет вокруг себя и насладимся чистыми звуками музыки Земли. Этот час может стать интересным приключением, волшебным или романтичным, сказочным или таинственным и точно объединяющим семьи общей целью!

А вы знали, что даже самые глобальные и важные вещи начинаются всегда с одного человека? Что реально полезного мы можем сделать в Час Земли? И если вы не в курсе, то Час Земли – не про экономию электричества. Выключение света — это символ. Мир выключает свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Предлагаем вам по-своему показать неравнодушие к будущему планеты!