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Гол форварда «Ислочи» в десятке самых ярких моментов мирового футбола

26.03.2020 15:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гол форварда «Ислочи» в десятке самых ярких моментов мирового футбола

Рейтинг самых запоминающихся футбольных моментов составило авторитетное британское издание Planet Football.

Отличился нападающий столичного клуба Момо Янсане. Его великолепный удар на 88-ой минуте игры принес «Ислочи» победу над гродненским «Неманом».

Вместе с Янсане в рейтинг попали такие известные футбольные личности, как Оливер Канн, Мэсут Озил, Маркус Рэшфорд. Вполне возможно, и в дальнейшем яркие моменты из матчей чемпионата Беларуси будут в центре внимания болельщиков из разных стран.

Второй тур национального первенства стартует уже завтра.

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Рейтинг самых запоминающихся футбольных моментов составило авторитетное британское издание Planet Football. Отличился нападающий столичного клуба Момо Янсане. Его...
 
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