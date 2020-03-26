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Гол форварда «Ислочи» в десятке самых ярких моментов мирового футбола
Источник материала: ОНТ
Рейтинг самых запоминающихся футбольных моментов составило авторитетное британское издание Planet Football.
Отличился нападающий столичного клуба Момо Янсане. Его великолепный удар на 88-ой минуте игры принес «Ислочи» победу над гродненским «Неманом».
Вместе с Янсане в рейтинг попали такие известные футбольные личности, как Оливер Канн, Мэсут Озил, Маркус Рэшфорд. Вполне возможно, и в дальнейшем яркие моменты из матчей чемпионата Беларуси будут в центре внимания болельщиков из разных стран.
Второй тур национального первенства стартует уже завтра.
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Рейтинг самых запоминающихся футбольных моментов составило авторитетное британское издание Planet Football. Отличился нападающий столичного клуба Момо Янсане. Его...
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