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Журналист снимал репортаж, но увидел, как прямо на него идут бизоны. Камера сняла его реакцию
Источник материала: Tut.by
Журналист американского телеканала снимал репортаж в Национальном парке Йеллоустон. Поначалу все шло нормально, но вскоре мужчина заметил, что прямо на него начали идти бизоны! Камера сняла реакцию журналиста: посмотрите, что ему пришлось сделать.
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В парке Йеллоустон, где находился журналист, бизонов около пяти тысяч.
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