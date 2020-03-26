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Журналист снимал репортаж, но увидел, как прямо на него идут бизоны. Камера сняла его реакцию

26.03.2020 15:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист американского телеканала снимал репортаж в Национальном парке Йеллоустон. Поначалу все шло нормально, но вскоре мужчина заметил, что прямо на него начали идти бизоны! Камера сняла реакцию журналиста: посмотрите, что ему пришлось сделать.

 
 
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В парке Йеллоустон, где находился журналист, бизонов около пяти тысяч.
 
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Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
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