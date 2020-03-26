В Беларуси снова ожидается похолодание

"Еврорадио" . В пятницу, 27 марта, будет без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0 до -7 градусов (на Витебщине местами до -9), днем — от +9 до +15. Без осадков будет и в субботу, 28 марта. В ночные часы прогнозируется от -4 до +3 градусов (местами — до -6), в дневные — 10-15 тепла (на Брестчине — до +17), передает





Похолодание начнется с воскресенья, 29 марта. Днем пройдут дожди. В ночные часы ожидается от 0 до +6, в дневные — от +7 до +14. В понедельник, 30 марта, дожди продолжатся, к ним добавится мокрый снег. Ночью будет от -1 до +6 градусов (на северо-западе, откуда придет в Беларусь холодный воздух, прогнозируется 2-5 мороза), днем ​​— от -1 до +6 (на Гомельщине — до +12). Похожие погодные условия сохранятся и во вторник, 31 марта.