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Николай Лузгин: «Физлицам будет легче работать с банками по пролонгации ранее полученных кредитов»

26.03.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный банк одним из первых инициировал меры реагирования на внешние факторы риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из последних решений, в частности, призвано обеспечить в этих условиях поддержку банками реального сектора экономики. 

Николай Лузгин: «Физлицам будет легче работать с банками по пролонгации ранее полученных кредитов»


До конца года смягчены ограничения банков по кредитованию предприятий. Также снижены требования по достаточности валютной выручки для погашения кредитов в иностранной валюте, упрощены условия по созданию резервов. Ряд чётких рекомендаций коснулся и обычных граждан.   

Николай Лузгин, председатель Совета Ассоциации белорусских банков:   
По физическим лицам  да, есть рекомендации Нацбанка по возможности пролонгации выданных кредитов. Если у клиента есть какие-то трудности, тем более сейчас кто-то уходит на удаленный доступ, кто-то уходит в отпуск. Некоторые отрасли попадают в сложное положение.

Но в данном случае физлицам будет легче работать с банками по пролонгации ранее полученных кредитов. В целом, это направлено на облегчение деятельности реального сектора экономики в этих сложных условиях, т.е.

банкам просто-напросто легче выдавать, пролонгировать кредиты, чем это было до настоящего времени.

Мы считаем, что эти меры, видимо, достаточны, но по мере развития ситуации могут быть приняты дополнительные меры.  

Николай Лузгин: «Физлицам будет легче работать с банками по пролонгации ранее полученных кредитов»

Указом Президента о 100-процентной гарантии банковских вкладов все сбережения населения в банках, как рублевые, так и валютные, полностью сохраняются.   

Люди в материале: Николай Лузгин

 
 
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Новости Беларуси. Национальный банк одним из первых инициировал меры реагирования на внешние факторы риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно...
 
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