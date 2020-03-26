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Николай Лузгин: «Физлицам будет легче работать с банками по пролонгации ранее полученных кредитов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальный банк одним из первых инициировал меры реагирования на внешние факторы риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из последних решений, в частности, призвано обеспечить в этих условиях поддержку банками реального сектора экономики.
Николай Лузгин, председатель Совета Ассоциации белорусских банков:
Но в данном случае физлицам будет легче работать с банками по пролонгации ранее полученных кредитов. В целом, это направлено на облегчение деятельности реального сектора экономики в этих сложных условиях, т.е.
Мы считаем, что эти меры, видимо, достаточны, но по мере развития ситуации могут быть приняты дополнительные меры.
Указом Президента о 100-процентной гарантии банковских вкладов все сбережения населения в банках, как рублевые, так и валютные, полностью сохраняются.
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Новости Беларуси. Национальный банк одним из первых инициировал меры реагирования на внешние факторы риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно...
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