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Аномально теплая зима и ранняя весна повлияли на планы аграриев. В южных областях почти 70% площадей засеяны

26.03.2020 21:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аномально теплая зима и ранняя весна повлияли на планы аграриев. В южных областях почти 70% площадей засеяны

В Брестской области посевная в самом разгаре. Аномально теплая зима и ранняя весна повлияли на планы аграриев и позволили начать все сельскохозяйственные работы раньше обычного срока. Первыми включились южные хозяйства страны. Они сегодня в лидерах. Правда, недавние заморозки заставили поволноваться. Низкие температуры в самый разгар посевной компании могут поставить под угрозу не только молодые посевы, но и озимые культуры. Приходится просчитывать наперед и подстраиваться под планы погоды. 

Первыми в поля выходят агрономы. Прежде чем начать сеять, проверяют почву, самый надежный  и проверенный веками способ – наощупь оценить уровень влаги и температуру. Готова ли земля принять семена. 

После недавних заморозков аграрии выжидают, пока прогреется земля. А дальше – с обеда до позднего вечера в поле, здесь же и обед. Стараются уложиться в срок. 

В «Покровском» – крепкое хозяйство в Кобринском районе. Около девяти тысяч площадей. Уже посеяли элитный овес, горох и ячмень. Ставку делают на пшеницу – земли для этой культуры подходящие, рассчитывают на хороший урожай. Многое зависит от людей, как механизатор посеет, такие и будут всходы 

Скорость в поле не главное, нужно посеять качественно. Бортовой компьютер сам регулирует дозировку семян, минеральных удобрений и глубину заделки почвы. Задача механизатора, контролировать весь процесс и не допустить сбой. 

В этом сезоне аграрии решились на смелый эксперимент – «взбить подушку» для будущего урожая ещё в феврале! Погода позволяла как следуют подготовить почву, чтобы потом сконцентрироваться на посевной. И начать сев в начале марта – на неделю раньше срока. Пока есть влага в полях – нужно действовать. Правда, темпы уборочной на юге страны немного замедлили заморозки, местами до -12°C, холоднее всего на Полесье. 

Несмотря на все испытания, план по ранним культурам выполнен уже почти на четверть. Кроме Брестской, в лидерах и Гомельская область. И каким бы капризным не был сезон, аграрии уверяют: урожай будет!

Над тем, чтобы взошло каждое семечко, трудятся сотни учёных. В Академии наук уверены: тёплой погоды для хорошего урожая недостаточно. Залог высокого результата в сельском хозяйстве – технологии, то есть комплексный подход. Для каждого региона разработана индивидуальная методика.  20 сортов семян пришлось заново адаптировать к новым погодным реалиям.

О том, что посевную необходимо ускорить, на прошлой неделе заявил Президент, посещая предприятие «Адани». Как отметил Глава государства, ситуация идеальная – зимой шли дожди, в итоге даже при отсутствии снега большой запас влаги в почве, поэтому надо быстрее посеять ранние зерновые и в целом организованно провести весенне-полевые работы. Александр Лукашенко не исключил, что тогда удастся раньше закончить и уборку зерновых, отметив, что из-за потепления климата страна уже во многом перестроила растениеводство.

Хозяйства Брестской области уже преодолели экватор весенней посевной, осталось треть от ярового клина – по сути, дело шести дней. Но темпы будут зависеть от погоды. И здесь прогнозы синоптиков не радужные.  Несколько дней тепла, а потом снова заморозки – а значит вынужденный перерыв.

Поэтому механизаторы времени зря не теряют, в «Покровском» 90% площадей позади. Осталось посеять немного пшеницы и ячменя. До очередных заморозков должны успеть.

Фото: БЕЛТА

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В Брестской области посевная в самом разгаре. Аномально теплая зима и ранняя весна повлияли на планы аграриев и позволили начать все сельскохозяйственные работы...
 
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Полымя
Lida.Info
Единство
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