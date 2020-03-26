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Областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей» в этом году пройдет в новом видеоформате

27.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей» в этом году пройдет в новом видеоформате

Традиционный фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей», который проходит в области под эгидой областного комитета ОО «БРСМ» уже более десяти лет, в этом году состоится в новом видеоформате. Молодым исполнителям, которые хотели бы побороться за гран-при фестиваля, предлагают снять видеоклип и до 17 апреля отправить его по электронной почте организаторам. Несмотря на то, что в видеоклипе допускается использование спецэффектов, хореографических постановок и нестандартных сюжетных решений, оцениваться по-прежнему будут, в первую очередь, вокальные таланты участников.

Областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей» в этом году пройдет в новом видеоформате

Как рассказали в областном комитете ОО «БРСМ» в фестивале, как и прежде, могут участвовать солисты, дуэты, трио, квартеты, вокальные группы: любители и профессионалы. Возраст конкурсантов от 14 до 31 года. Одно из главных условий – исполненная и представленная на суд жюри песня должна быть патриотической. Это может быть как песня военных лет, так и современная композиция.

В этом году благодаря видеоформату фестиваля оргкомитет готов рассмотреть большее количество заявок на участие в финале конкурса, чем обычно. Каждый район может выдвинуть до трех конкурсантов. Ожидается, что в целом участниками фестиваля станут порядка 60 ребят.

Областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей» в этом году пройдет в новом видеоформате

Жюри будет определять призеров и победителей в трех номинациях: «Солист-вокалист», «Дуэты, трио, вокальные группы», «Профессионал» и нескольких возрастных категориях. Десять лучших работ будут отобраны для участия в онлайн-голосовании в социальной сети «Вконтакте». Также будет назван абсолютный победитель фестиваля, который получит «Гран-при».

#новости Гродно #БРСМ
Анна РАДЮК
Фото: из архива «ГП» и из группы ОК «БРСМ» ВКонтакте
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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