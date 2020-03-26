|
Областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей» в этом году пройдет в новом видеоформате
27.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Традиционный фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей», который проходит в области под эгидой
Как рассказали в областном комитете ОО «БРСМ» в фестивале, как и прежде, могут участвовать солисты, дуэты, трио, квартеты, вокальные группы: любители и профессионалы. Возраст конкурсантов от 14 до 31 года. Одно из главных условий – исполненная и представленная на суд жюри песня должна быть патриотической. Это может быть как песня военных лет, так и современная композиция.
В этом году благодаря видеоформату фестиваля оргкомитет готов рассмотреть большее количество заявок на участие в финале конкурса, чем обычно. Каждый район может выдвинуть до трех конкурсантов. Ожидается, что в целом участниками фестиваля станут порядка 60 ребят.
Жюри будет определять призеров и победителей в трех номинациях: «Солист-вокалист», «Дуэты, трио, вокальные группы», «Профессионал» и нескольких возрастных категориях. Десять лучших работ будут отобраны для участия в онлайн-голосовании в социальной сети «Вконтакте». Также будет назван абсолютный победитель фестиваля, который получит «Гран-при».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей» в этом году пройдет в новом видеоформате
Традиционный фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей», который проходит в области под эгидой областного комитета ОО «БРСМ» уже более десяти лет, в этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)