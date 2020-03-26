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Футболисты клуба немецкой Бундеслиги полностью отказались от зарплат

27.03.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игроки "Унион Берлин" не будут получать деньги во время карантина.

Футболисты клуба "Унион Берлин", который выступает в немецкой Бундеслиге, полностью отказались от зарплат на время карантина и паузы в чемпионате. Об этом сообщил официальный сайт "Униона", пишет УНИАН.

Игроки пошли на такой шаг ради дальнейшего финансового благополучия клуба. В то же время менеджеры и другие сотрудники клуба согласились на сокращение рабочего времени, что приведет к сокращению их зарплат.

"Нам сразу стало ясно, что в этой ситуации мы столкнемся с проблемами. В последние недели мы вели дискуссии и договорились о том, что будем действовать как единое целое. Мы хотим преодолеть это трудное время вместе", - сказал капитан команды Кристофер Триммель.
 
 
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Игроки "Унион Берлин" не будут получать деньги во время карантина.
 
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