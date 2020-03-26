В многоэтажке на Захарова произошло возгорание

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупный пожар произошел в высотке на Захарова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Вызов на пульт 101 поступил около половины шестого вечера. На тушение пожара направили сразу семь единиц техники. Оказалось, что загорелся балкон на 14-м этаже. В квартиру огонь проникнуть не успел. Пострадавших также нет.



