|
В многоэтажке на Захарова произошло возгорание
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Крупный пожар произошел в высотке на Захарова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вызов на пульт 101 поступил около половины шестого вечера. На тушение пожара направили сразу семь единиц техники. Оказалось, что загорелся балкон на 14-м этаже. В квартиру огонь проникнуть не успел. Пострадавших также нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Крупный пожар произошел в высотке на Захарова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вызов на пульт 101 поступил около половины...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)