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В многоэтажке на Захарова произошло возгорание

26.03.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупный пожар произошел в высотке на Захарова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В многоэтажке на Захарова произошло возгорание

Вызов на пульт 101 поступил около половины шестого вечера. На тушение пожара направили сразу семь единиц техники. Оказалось, что загорелся балкон на 14-м этаже. В квартиру огонь проникнуть не успел. Пострадавших также нет.

В многоэтажке на Захарова произошло возгорание

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Новости Беларуси. Крупный пожар произошел в высотке на Захарова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вызов на пульт 101 поступил около половины...
 
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