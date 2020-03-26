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Главный тренер команды Беларусь U17 о финале Высшей лиги ЧБ: «Два периода всё-таки ребята были достаточно скованные»

26.03.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается финал Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею, где первое место оспаривают «Минские зубры» и команда Беларусь U17, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К четвертому матчу юноши вели в серии – 3:0. Уже сегодня подопечные Дмитрия Шульги могли стать обладателями Кубка, но события на «Чижовка-Арене» развивались по другому сценарию.

Все подробности у нашего корреспондента Натальи Федорцовой.

Главный тренер команды Беларусь U17 о финале Высшей лиги ЧБ: «Два периода всё-таки ребята были достаточно скованные»

«Минские зубры» – команда из системы столичного «Динамо». Весь год молодые и перспективные сражались в Высшей лиге и заняли второе место в регулярном чемпионате, отдав первую строчку ребятам из U17. В финале плей-офф соседи по турнирной таблице сошлись вновь, и до этого дня победы оставались за командой юношей. Один шаг отделял парней Дмитрия Шульги от успеха в турнире, но уже на второй минуте встречи Крылович открыл счет, показав, что «зубрята» не собираются сдаваться. Усилиями Яваша U17 сравняла цифры на табло. Позже дважды забрасывали «зубрята»: все тот же Крылович и Сурков против одной шайбы «юниорки» в исполнении Польшакова. Таким образом, со счетом 3:2 побеждает команда Артема Ботвенкова.

Главный тренер команды Беларусь U17 о финале Высшей лиги ЧБ: «Два периода всё-таки ребята были достаточно скованные»

Дмитрий Шульга, главный тренер команды Беларусь U17:
Два периода все-таки ребята были достаточно скованные. И вратарь неуверенно сегодня сыграл, и защитники довольно-таки слабо выглядели два периода. Ну и, в принципе, немножко были закрепощенные. Два гола мы пропустили вообще, если честно, ненужных. Третий такой системный, «Динамо» его и в прошлом году сделала.

Победа «зубрят» позволила продлить финал как минимум до пяти матчей. Счет в серии до четырех побед – 3:1 в пользу юношей. Кстати, соперничают «бело-синие» с командой, игроки которой ощутимо моложе.

Главный тренер команды Беларусь U17 о финале Высшей лиги ЧБ: «Два периода всё-таки ребята были достаточно скованные»

Денис Гроть, тренер команды «Минские зубры»:
Мы сегодня перед игрой с тренерами обсуждали, просто прошлись по фамилиям игроков. Это все игроки, которые были лидерами в своих командах, в своих возрастах и играли на ведущих ролях. Они не привыкли прятаться за спинами, они пытаются создавать сами игру. Нам в этом плане немножко сложнее. Если брать по воспитанникам, то там, по-моему, человек 8 динамовских воспитанников играют в сборной. Они ведь могли быть у нас в команде.

Главный тренер команды Беларусь U17 о финале Высшей лиги ЧБ: «Два периода всё-таки ребята были достаточно скованные»

Пятый матч серии состоится в эту субботу, 28 марта. Начало в 16:30. Встреча пройдет на малой площадке «Чижовка-Арены».

Люди в материале: Дмитрий Шульга, Денис Гроть

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается финал Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею, где первое место оспаривают «Минские зубры» и команда Беларусь...
 
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