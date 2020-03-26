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«Социальный патруль»: бездомным рассказывают о профилактике вирусных инфекций

26.03.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В период активности вирусов внимание – не только пенсионерам. «Социальный патруль» вновь на улицах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.      

«Социальный патруль»: бездомным рассказывают о профилактике вирусных инфекций

В этот раз сделали упор именно на так называемых попрошайках. Кроме соцработника и двух сотрудников милиции, в бригаду обязательно входит и медик. С человеком проводят беседу по профилактике вирусных инфекций и трудоустройству. По необходимости команда помогает с доставкой в медучреждение либо ночлежку для бездомных, где его накормят и предоставят временное жилье.     

«Социальный патруль»: бездомным рассказывают о профилактике вирусных инфекций

Наталья Пигулевская, специалист Территориального центра социального обслуживания населения Заводского района:
Милиция проверяет фамилию, имя. Даже стоят, имея регистрацию, но без работы – кого-то не берут, кто-то не хочет сам. Они проверяют по базам, в розыске состоит ли он, есть ли какие-то правонарушения.    

Люди в материале: Наталья Пигулевская

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В период активности вирусов внимание – не только пенсионерам. «Социальный патруль» вновь на улицах Минска, сообщили в программе «Столичные...
 
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