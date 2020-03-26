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«Социальный патруль»: бездомным рассказывают о профилактике вирусных инфекций
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В период активности вирусов внимание – не только пенсионерам. «Социальный патруль» вновь на улицах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В этот раз сделали упор именно на так называемых попрошайках. Кроме соцработника и двух сотрудников милиции, в бригаду обязательно входит и медик. С человеком проводят беседу по профилактике вирусных инфекций и трудоустройству. По необходимости команда помогает с доставкой в медучреждение либо ночлежку для бездомных, где его накормят и предоставят временное жилье.
Наталья Пигулевская, специалист Территориального центра социального обслуживания населения Заводского района:
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Новости Беларуси. В период активности вирусов внимание – не только пенсионерам. «Социальный патруль» вновь на улицах Минска, сообщили в программе «Столичные...
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