Россия объявила о прекращении авиасообщения. Дипломаты отрабатывают схему возвращения белорусов

Источник материала: ОНТ

Более четырёх с половиной тысяч белорусов уже смогли вернуться домой из-за рубежа в условиях закрытых границ. Операция по возвращению проходит при активном участии дипломатов, при чём чаще всего – транзитом через другие государства.

Однако заявление Москвы о том, что уже завтра Россия прекращает авиасообщение – регулярное и чартерное – заставило переживать тех, кто до сих пор не смог добраться на родину. Многие белорусы пока остаются за границей. В нашем МИДе признают, решение России не пускать в своё пространство все самолеты, кроме тех, что доставляют домой россиян, задачу только усложняет. Сегодня главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры.

Одновременно с МИДом, Департамент по авиации обсуждает с Россией возможности сохранения авиасообщения. Тем более, что следом за жёсткими ограничениями Москва идет на некоторые послабления. В частности, на фоне запрета на въезд иностранцев, разрешили всё-таки въезжать тем, кто является близкими родственниками россиянам.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram