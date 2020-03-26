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Россия объявила о прекращении авиасообщения. Дипломаты отрабатывают схему возвращения белорусов

26.03.2020 21:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия объявила о прекращении авиасообщения. Дипломаты отрабатывают схему возвращения белорусов

Более четырёх с половиной тысяч белорусов уже смогли вернуться домой из-за рубежа в условиях закрытых границ. Операция по возвращению проходит при активном участии дипломатов, при чём чаще всего – транзитом через другие государства.  

Однако заявление Москвы о том, что  уже завтра Россия прекращает авиасообщение – регулярное и  чартерное – заставило переживать тех, кто до сих пор не смог добраться на родину.  Многие белорусы пока остаются за границей. В нашем МИДе признают, решение России не пускать в своё пространство все самолеты, кроме тех, что доставляют домой россиян, задачу только усложняет. Сегодня главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры. 

Одновременно с МИДом, Департамент по авиации обсуждает с Россией возможности сохранения авиасообщения. Тем более, что следом за жёсткими ограничениями Москва идет на некоторые послабления. В частности, на фоне запрета на въезд иностранцев, разрешили всё-таки въезжать тем, кто  является близкими родственниками россиянам. 

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Более четырёх с половиной тысяч белорусов уже смогли вернуться домой из-за рубежа в условиях закрытых границ. Операция по возвращению проходит при активном...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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