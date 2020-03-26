Как выбрать шиномонтаж: 5 признаков того, что вы завернули в негодный сервис

Источник материала: Tut.by

Чаще мы пользуемся услугами, расположенными рядом с домом или работой. Конечно, экономия времени — это хорошо, но только если речь не заходит о нашей безопасности или о сохранности имущества. Команда TAM.BY разобралась в вопросе, как выбрать шиномонтаж.

Изношенное оборудование





Содержать шиномонтажный центр — дело крайне затратное. Необходимо закупать дорогое оборудование и инструменты, следить за их регулярным обновлением и рабочим состоянием. Некоторые фирмы грешат тем, что долгое время не проводят сервисное обслуживание своего оборудования, что сказывается на качестве услуг.

В центре должна иметься мойка для колес. В идеале — автоматическая. Ведь невозможно правильно провести диагностику и балансировку колес в грязном состоянии. Присмотритесь к шиномонтажному и балансировочному станкам: они должны быть чистыми, ухоженными и неизношенными на вид.

Несоблюдение технологий монтажа





Во многом выбор шиномонтажной мастерской зависит от персонала: насколько хорошо он обучен, как относится к своим обязанностям и насколько знает нюансы работы. Яркий пример: снятие прилипших стальных дисков при помощи кувалды — это работа неопытного специалиста.

Важно, чтобы работники грамотно проводили сам монтаж и демонтаж. Например, при использовании гидравлической лопатки место контакта шины и диска должно быть хорошо промазано специальной пастой (а не просто мыльным раствором). В противном случае произойдет разрыв или расслоение резины.

Другие проблемы возникнут при нежелании использовать пасту: в результате повредится бортовое колесо (особенно с применением монтировки с острыми краями), появятся царапины и вмятины на легкосплавных дисках.

Неправильная балансировка





Процедура должна проводиться при каждом монтаже или демонтаже (после разборки и сборки колеса). Если же пробег составил несколько тысяч километров, балансировка осуществляется в любом случае, даже если колесо не разбиралось.

Крайне рекомендуется выбрать шиномонтаж, где установлен современный и не слишком изношенный балансировочный станок, крепко прикрученный к полу. Мастер обязан уметь им правильно пользоваться: например, не допускать ошибок при вводе в память ЭБУ размеров шин и дисков. На самом деле тонкостей в этом деле много.

Неправильно выставленное давление





Главная опасность неправильно выбранного давления — плохая управляемость автомобиля, что зачастую приводит к аварийным ситуациям. Могут появиться и другие проблемы типа неравномерного и ускоренного износа. Если шина перекачана, деформируется центральная часть протектора, если недокачана — страдают плечевые зоны.

Важно! Работник мастерской может спросить, какое выставить давление: это не говорит о том, что он некомпетентен. Дело в том, что табличка с давлением воздуха предназначена для владельца авто. Значения будут напрямую зависеть от того, в каких именно целях эксплуатируется машина, как часто и с какой нагрузкой.

Ошибки ремонта





Если речь идет о выборе шиномонтажной мастерской для ремонта резины, обратите внимание на спектр услуг, а точнее — на способы, которые вам предложат. Так, прокол можно заделать каучуковым жгутом — это быстро, недорого и достаточно эффективно.

На самом деле грамотный ремонт проводится методом вулканизации. Суть заключается в приваривании или приклеивании заплаток из композитных материалов (либо просто «сырой» резины) к внутренней стороне шины. Однако есть разрезы, которые отремонтировать не получится (глубокий порез протектора или боковины).

Как выбрать шиномонтажную мастерскую? Обычному автовладельцу просто невозможно определить качество предлагаемых услуг «на глаз». Рекомендуем воспользоваться советами друзей или каталогом TAM.BY, где можно выбрать шиномонтаж в Минске , исходя из реальных отзывов и месторасположения сервиса.