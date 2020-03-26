«Беларусбанк» запретил перевод на валютные карты и выдачу валюты в банкоматах

Источник материала: Виртуальный Брест

«Беларусбанк» заявил о приостановлении с 14:00 26 марта отдельных видов операций при использовании банковских платежных карточек. К числу операций относится запрет перевода на валютные карты и выдача валюты в банкоматах по карточкам, выпущенным в белорусских рублях. Эта мера касается только карточек физлиц. По какой причине банк ввел ограничения, пока не понятно.





В список операций также входят:

внесение белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте;

зачисление белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте;

пополнение при использовании банковских карточек, выпущенных банком в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (интернет-банкинг, М-банкинг) вкладов (депозитов, в том числе интернет-депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в иностранной валюте.

Не ограничивается возможность совершения операций по карточкам в белорусских рублях при:

оплате покупок в иностранной валюте в организациях торговли (сервиса), в том числе интернет-магазинах;

погашении кредитов банка в кассах, интернет-банкинге и мобильном банкинге, выданных ранее в иностранной валюте;

выдаче наличной иностранной валюты в других банках (в том числе за рубежом);

покупке интернет-облигаций, номинированных в иностранной валюте.

«Беларусбанк» пока не объясняет, по каким причинам ввел подобные ограничения и до какого числа они будут действовать. Мы знаем лишь, что решение приняло правление банка.





В пресс-службе Нацбанка отмечают, что это конкретное решение конкретного банка, никаких специальных инструкций от регулятора банку не поступало.

— Все свои рекомендации мы публикуем, никаких негласных рекомендаций мы не даем, — отметили в Нацбанке.

Напомним, сегодня на нашем форуме появилось сообщение от пользователя nook2004. Он написал, что «Беларусбанк» запретил перевод на валютные карты: «Только что попробовал в мобильном перевести, написано запрет на проведение операции по карте».