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«Беларусбанк» запретил перевод на валютные карты и выдачу валюты в банкоматах

26.03.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Беларусбанк» заявил о приостановлении с 14:00 26 марта отдельных видов операций при использовании банковских платежных карточек. К числу операций относится запрет перевода на валютные карты и выдача валюты в банкоматах по карточкам, выпущенным в белорусских рублях. Эта мера касается только карточек физлиц. По какой причине банк ввел ограничения, пока не понятно.

«Беларусбанк» запретил перевод на валютные карты и выдачу валюты в банкоматах

В список операций также входят:

  • внесение белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте;
  • зачисление белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте;
  • пополнение при использовании банковских карточек, выпущенных банком в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (интернет-банкинг, М-банкинг) вкладов (депозитов, в том числе интернет-депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в иностранной валюте.

Не ограничивается возможность совершения операций по карточкам в белорусских рублях при:

  • оплате покупок в иностранной валюте в организациях торговли (сервиса), в том числе интернет-магазинах;
  • погашении кредитов банка в кассах, интернет-банкинге и мобильном банкинге, выданных ранее в иностранной валюте;
  • выдаче наличной иностранной валюты в других банках (в том числе за рубежом);
  • покупке интернет-облигаций, номинированных в иностранной валюте.

«Беларусбанк» пока не объясняет, по каким причинам ввел подобные ограничения и до какого числа они будут действовать. Мы знаем лишь, что решение приняло правление банка.

«Беларусбанк» запретил перевод на валютные карты и выдачу валюты в банкоматах

В пресс-службе Нацбанка отмечают, что это конкретное решение конкретного банка, никаких специальных инструкций от регулятора банку не поступало.

— Все свои рекомендации мы публикуем, никаких негласных рекомендаций мы не даем, — отметили в Нацбанке.

Напомним, сегодня на нашем форуме появилось сообщение от пользователя nook2004. Он написал, что «Беларусбанк» запретил перевод на валютные карты: «Только что попробовал в мобильном перевести, написано запрет на проведение операции по карте».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  «Беларусбанк» заявил о приостановлении с 14:00 26 марта отдельных видов операций при использовании банковских платежных карточек. К числу операций относится...
 
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Lida.Info
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