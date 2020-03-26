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Меган Маркл и принц Гарри сменят фамилию после отречения от королевских титулов

26.03.2020 21:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл и принц Гарри сменят фамилию после отречения от королевских титулов

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри официально лишатся своих королевских титулов 31 марта этого года и перестанут быть старшими членами монаршей семьи.

У пары и их сына начнется новая некоролевская жизнь в Канаде, куда они переехали из Великобритании, многое для них изменится. Это касается и их фамилии, пишет The Mirror.

В настоящее время герцоги используют свои официальные титулы Королевского Высочества, а это технически означает, что у них нет фамилий.

Однако принц и его супруга решили отказаться от своих королевских обязанностей, после чего королева Елизавета II сообщила, что им придется также отказаться и от своих титулов, поэтому Маркл и ее мужу придется использовать что-то другое.

В прошлом представители королевской семьи часто брали наименования свох герцогств в качестве фамилий. Так, принцы Уильям и Гарри использовали фамилию Уэльсский в школе, а дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон на занятиях откликаются на фамилию Кембриджские.

Меган и Гарри тоже могут носить фамилию Сассекские, но есть и другие варианты, которые они могут выбрать вместо этого.

Так, Гарри может вернуться к использованию фамилии Уэльсский, которая у него была на протяжении всей армейской карьеры, а Меган может взять свою девичью фамилию – Маркл.

Также они могут выбрать одну общую фамилию для всей семьи.

Фамилия их сына Арчи – Маунтбэттен-Виндзор – она официальная для представителей королевской семьи, которые не используют титулы. Так что это еще один вариант для принца Гарри и Меган Маркл, который они могут взять.

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Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри официально лишатся своих королевских титулов 31 марта этого года и перестанут быть старшими членами монаршей семьи. У...
 
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Ивьевский край
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